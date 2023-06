Op de Special Olympics in Berlijn, de Wereldspelen voor mensen met een verstandelijke beperking, worden vandaag de eerste medailles uitgereikt. Zwemmer Elias, 1 van de 4 Belgische zwemmers op de Wereldspelen, maakt indruk en geniet met volle teugen. "Het is indrukwekkend. Iedereen is hier gelijk en praat met elkaar. Het is zo mooi om hier te zijn. Het is een prachtig evenement!" Bekijk de reportage in Het Journaal.