BNXT League: Limburg United en Charleroi gaan kopje-onder in Nederland

clock 19:15 19 uur 15. Elite Gold-teams onderuit in Nederland. De Belgische Elite Gold-teams die zondag aan de bak moesten in Nederland zijn van een kale reis teruggekomen. Zowel Charleroi als Limburg United gingen onderuit bij onze Noorderburen. Limburg United kraakte na één verlenging op het veld van Den Bosch, dat nog maar één keer had kunnen winnen in de Elite Gold. De thuisploeg haalde het met 92-88. Ook Charleroi ging onderuit, met 97-83 in Zwolle. In de Elite Silver kon Aalst wel winnen in Nederland. Bij het Yoast United van de Belgische coach Paul Vervaeck werd het 79-85. Veel verschil maakt het niet meer voor Aalst, want Leuven is al zeker van het ticket voor de nationale play-offs. . Elite Gold-teams onderuit in Nederland De Belgische Elite Gold-teams die zondag aan de bak moesten in Nederland zijn van een kale reis teruggekomen. Zowel Charleroi als Limburg United gingen onderuit bij onze Noorderburen.



clock 18:59 18 uur 59. Den Bosch - Limburg United 92-88 (rust: 37-34). Quarters: 20-18, 17-16, 23-21, 17-22, 15-11 Topschutters Limburg: Stein 24, Ceyssens 20, Delalieux 12 . Den Bosch - Limburg United 92-88 (rust: 37-34) Quarters: 20-18, 17-16, 23-21, 17-22, 15-11



clock 18:58 18 uur 58. Bekijk de samenvatting van Den Bosch-Limburg United. Bekijk de samenvatting van Den Bosch-Limburg United

clock 16:42 16 uur 42. Zwolle - Charleroi 97-83 (rust: 47-34). Quarters: 22-19, 25-15 27-24, 23-25 Topschutters Charleroi: Jackson 18, Schoepen 16, Samardzic 14 . Zwolle - Charleroi 97-83 (rust: 47-34) Quarters: 22-19, 25-15 27-24, 23-25



clock 16:41 16 uur 41. Bekijk de samenvatting van Zwolle-Charleroi. Bekijk de samenvatting van Zwolle-Charleroi

clock 22:12 22 uur 12. Oostende haalt uit, Leuven naar play-offs. In de Elite Gold heeft Oostende zaterdagavond vlot gewonnen op het veld van Leeuwarden: 78-97. De kustploeg blijft daarmee in het spoor van de Antwerp Giants, die vrijdagavond al wonnen van Leiden. Kangoeroes kreeg een ferme tik in Groningen, dat eerder deze week nog verloren had in Mechelen. Toen was het verschil slechts 2 puntjes, nu kreeg Mechelen een nederlaag met 25 punten verschil om de oren: 73-48. Mechelen wordt zo zeker 3e en neemt het in de 1e ronde van de nationale play-offs op tegen Leuven. Het team van coach Eddy Casteels verzekerde zich zaterdagavond van de 1e plek in de Elite Silver en het laatste ticket voor de play-offs dankzij een 71-74-zege bij BA Limburg. Het team uit Weert plooide pas na één verlenging. . Oostende haalt uit, Leuven naar play-offs In de Elite Gold heeft Oostende zaterdagavond vlot gewonnen op het veld van Leeuwarden: 78-97. De kustploeg blijft daarmee in het spoor van de Antwerp Giants, die vrijdagavond al wonnen van Leiden.



clock 21:59 21 uur 59. Leeuwarden - Oostende 78-97 (rust: 39-53). Quarters: 21-23, 23-30, 18-22, 16-22 Topschutters Oostende: Jovanovic 20, Tyree 17, Gillet en Van der Vuurst 15 . Leeuwarden - Oostende 78-97 (rust: 39-53) Quarters: 21-23, 23-30, 18-22, 16-22



clock 21:58 21 uur 58. Bekijk de samenvatting van Leeuwarden-Oostende:. Bekijk de samenvatting van Leeuwarden-Oostende:

clock 21:48 21 uur 48. Groningen - Mechelen 73-48 (rust: 37-30). Quarters: 19-19, 18-11, 13-13, 23-5 Topschutters Mechelen: Palinckx 12, Foerts 9, Mukubu 8 . Groningen - Mechelen 73-48 (rust: 37-30) Quarters: 19-19, 18-11, 13-13, 23-5



clock 21:47 21 uur 47. Bekijk de samenvatting van Groningen-Mechelen:. Bekijk de samenvatting van Groningen-Mechelen:

clock 22:16 22 uur 16. Night of the Giants: Belgische klopt Nederlandse leider. Antwerp Giants ruilt elk jaar een keer de Lotto Arena voor het Sportpaleis. Vanavond deed het dat als leider tegen Leiden, momenteel het beste Nederlandse team. De Giants beleefden een reuze avond. Ze klopten de bezoekers met 76-64, goed voor hun 9e competitiezege op een rij. Na een aarzelende start van 5 minuten sloeg de turbo aan bij de thuisploeg. Het publiek smulde van de Antwerpse driepunters. Bij de rust keken de Giants tegen een comfortabele voorsprong aan: 43-30. Na de rust smolt die als sneeuw voor de zon. Met een late van driepunter van Anderson bleef er toch een geruststellende bonus van 8 punten op het bord staan (59-51). Die hielden de Antwerp Giants vast in het slotkwart. De Belgische bekerwinnaar plezierde de 12.125 (!) toeschouwers met een duidelijke zege. Volgende week zien Antwerp en Leiden elkaar weer. Dan spelen ze de terugmatch in Nederland. . Night of the Giants: Belgische klopt Nederlandse leider Antwerp Giants ruilt elk jaar een keer de Lotto Arena voor het Sportpaleis. Vanavond deed het dat als leider tegen Leiden, momenteel het beste Nederlandse team.

clock 22:15 22 uur 15. Antwerp Giants - ZZ Leiden 76-64. Quarters: 24-16, 19-14, 16-21, 17-13 Punten Antwerp Giants: Marinkovic 14, Anderson 12, Zylka 12, Mwema 11, Upshaw 11, Rogiers 6, De Ridder 3, D'Espallier 3, Smout 2, Van Cleemput 2 . Antwerp Giants - ZZ Leiden 76-64 Quarters: 24-16, 19-14, 16-21, 17-13

clock 22:14 22 uur 14. Bekijk de samenvatting van Antwerp Giants - Leiden. Bekijk de samenvatting van Antwerp Giants - Leiden

clock 21:31 21 uur 31. Ivan Marinkovic (in het rood) mikt de bal richting de ring.

clock 21:30 21 uur 30. Antwerp Giant Ferdinand Zylka in actie voor 12.125 toeschouwers.

clock 20:30 20 uur 30. Burgemeester Bart De Wever mag de opworp voor zich nemen.