Antwerp wint thriller tegen Den Bosch en leidt in BNXT League

23 uur 40. Giants aan leiding Elite Gold. Op de achtste speeldag van de grensoverschrijdende fase van de BNXT League basket hebben de Antwerp Giants de Nederlanders van Heroes Den Bosch met 55-54 nipt verslagen in de Elite Gold. Kangoeroes Mechelen haalde het met 74-72 van Groningen. Limburg United versloeg voorts Leeuwarden met 96-77. De enige Belgische nederlaag in deze groep was die van Charleroi, dat in overtime verloor van Leiden (89-98; 84-84 na de reguliere speeltijd). In het klassement van de Elite Gold is Antwerp de enige koploper met 31 punten voor Oostende en Mechelen (30). Leiden is vierde (29), gevolgd door Den Bosch (27), Groningen (27), Landstede (25), Limburg United (25), Charleroi (25) en Leeuwarden (23). In de Elite Silver verstevigde Leuven zijn eerste plaats na een verpletterende overwinning tegen Amsterdam met 104-58. Aalst domineerde Feyenoord met 99-65. Luik liet ook geen steek vallen tegen Den Helder (98-68). Daarentegen verloor Bergen van Yoast United met 64-82 en werd een gedecimeerd Brussels verslagen door Weert (71-77). .