Drie Belgische ploegen gaan onderuit in Nederland in BNXT League

22 uur 15. Drie Belgische ploegen gaan onderuit in Nederland. De Belgische ploegen zijn met lege handen teruggekeerd uit Nederland in de BNXT League. In de Elite Gold gingen Spirou Charleroi (69-55 bij Donar Groningen) en Limburg United (59-55 bij Leiden) onderuit. Groningen dankte tegen Charleroi een sterke Stephaun Branch (14 ptn en 10 rebounds). De 15 punten van Jhivvan Jackson volstonden niet voor Spirou. In Leiden was Thomas Rutherford bepalend met 10 punten en 14 rebounds. Voor Limburg United kwam Alex Stein tot 14 punten. Charleroi (zevende) en Limburg United (negende) blijven door de verliespartijen onderin steken in de tussenstand. In de Elite Silver pakte Aalst de volle buit (76-77) bij Den Helder Suns. Bergen tot slot beet met 70-66 in het zand bij Basketbal Academie Limburg. .