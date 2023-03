Oostende, Antwerp en Mechelen delen leiding na zege op Nederlandse bodem

clock 00:20

00 uur 20. Belgische topclubs blijven winnen. Oostende, Antwerp en Mechelen gaan ook na de vierde speeldag mee aan de leiding in de Elite Gold van de BNXT League. Oostende won woensdag in Zwolle met 66-77 bij de Landstede Hammers, Antwerp kwam met 51-65 winst terug uit Groningen, Mechelen haalde het nipt met 75-77 in Leiden. Ook Limburg United boekte een zege op Nederlandse bodem: 75-88 in Leeuwarden. Op kop van het klassement hebben Oostende, Antwerp en Mechelen het gezelschap van Den Bosch, dat woensdag Charleroi met 88-64 inblikte. Met 23 punten gaat het leiderskwartet Zwolle (22), Limburg United, Charleroi en Groningen (20), Landstede en Leeuwarden (19) voor. In de Elite Silver lieten de Belgische clubs geen steekje vallen. Leuven won met 57-82 in Amsterdam, Aalst met 72-78 bij Feyenoord. Bergen had een verlenging nodig om met 90-96 te winnen op het parket van Yoast United. Dinsdag ging Luik al met 72-87 winnen in Den Helder en deed Brussels dat met 69-74 bij Basketbal Academie Limburg, Leuven en Aalst gaan met 21 punten aan de leiding, voor Luik (20), Bergen (19), Yoast en Feyenoord (18), Brussels (17), Den Helder en Academie Limburg (15) en Amsterdam (13). .