Antwerp Giants, Kangoeroes Mechelen en Oostende halen stevig uit in BNXT League

18 uur 43. Vlotte winst voor Oostende. Op de 3e speeldag heeft Oostende de topper tegen Den Bosch vlot gewonnen. De Belgische kampioen won met 82-56. Bij de rust was het 40-31. Pas in het slotkwart (28-10) sloeg Oostende echt de kloof. Olivier Troisfontaines was met 17 punten topscorer van de partij. Vijf teams gaan nu met 21 punten aan de leiding in de Elite Gold. Naast Oostende en Den Bosch zijn dat Antwerp, Mechelen en Leiden. .

clock 23:41

23 uur 41. Charleroi en Limburg United struikelen. Limburg United en Spirou Charleroi hebben niet kunnen winnen in de Elite Gold van de BNXT League basketbal. Limburg United moest met 70-73 de duimen leggen voor Leiden, Spirou Charleroi incasseerde een 68-71-nederlaag tegen Donar Groningen. Charleroi kon rekenen op een indrukwekkende Jhivvan Jackson, maar zijn 27 punten volstonden niet voor de Henegouwers. Bij Limburg United was Jonas Delalieux (20 ptn en 12 rebounds) op dreef. Leiden blijft dankzij zijn zege in Limburg op kop in de Elite Gold. In de Elite Silver was er een makkelijke thuiszege voor Luik tegen Yoast United. Het werd 79-67. Het Luikse collectief gaf de doorslag met uitblinkers Jamelle Hagins en Avelon John (beiden 17 ptn). Yoast United leverde de topschutter van de partij met Vincent Cole (33 ptn). Beide ploegen delen de koppositie in de Elite Silver. .