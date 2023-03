BNXT League: Antwerpen wint makkelijk in Zwolle, ook zege voor Leuven

18 uur 29. In de Elite Silver triomfeerde Leuven met 77-87 op het parket van Den Helder. Nochtans keken de Leuvenaars bij de rust tegen een achterstand van zeven punten aan, maar onder impuls van een uitstekende Kevaughn Allen (34 punten) wisten ze het tij nog te keren. Brussels ging met 82-69 onderuit bij Yoast United. In de stand deelt Leuven de leiding met Aalst, Bergen en Yoast United. Brussels is 7e met 13 punten. .

18 uur 24. Antwerp Giants winnen makkelijk in Zwolle. De Antwerp Giants hebben zondag een 57-81-zege geboekt op bezoek bij Zwolle. Bij de rust hadden de Giants al een voorsprong van 15 punten (27-42) in handen. Nadien controleerden ze de wedstrijd. Maar liefst zes spelers van de bezoekers eindigden in de dubbele punten. In de Elite Gold komt Antwerp nu naast Leiden, Oostende en Mechelen op de tweede plaats met 19 punten. Leider Den Bosch telt 1 punt meer. .

clock 22:05

22 uur 05. Oostende gaat kopje-onder in Leiden. Oostende heeft een eerste nederlaag geleden in de Elite Gold van de BNXT League. De regerende Belgische kampioen verloor met 80-75 op het veld van Leiden. Leiden won vorige week nog de Nederlandse beker en bewaarde bovendien goeie herinneringen aan Oostende. Vorig jaar klopten de Nederlanders Oostende in de halve finales van de BNXT play-offs, om zich uiteindelijk tot allereerste BNXT-kampioen te kronen. En ook nu bleek Leiden opnieuw een taaie brok voor Oostende, dat vorige week zelf de Belgische bekerfinale verloor van Antwerp. In een spannend duel in Leiden trok de thuisploeg in het slotkwart het laken naar zich toe. Een cruciaal balverlies van Vrenz Bleijenbergh in de slotseconden deed Oostende de das om. Ook Limburg United verloor zaterdagavond zijn eerste Elite Gold-duel op Nederlandse bodem. In Groningen werd het 68-66. .