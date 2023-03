Jackson (45 punten) maakt indruk bij Charleroi in BNXT League

23 uur 44. 5 op 5 voor de Belgische teams. Gisteravond hadden de Antwerp Giants en Limburg United al gewonnen, vandaag volgden zeges van Oostende, Mechelen en Charleroi in de Elite Gold van de BNXT League. Oostende haalde de 100 punten tegen Aris Leeuwarden (100-80). De uitblinker van de avond was Nikola Jovanovic (24 ptn). Bij Charleroi, dat met 95-79 won van Landstede Hammers, was Jhivvan Jackson (45 ptn) nauwelijks af te stoppen. Het collectief van Kangoeroes Mechelen volstond voor een 80-79 zege tegen ZZ Leiden. Maar liefst vijf spelers haalden dubbele punten. .

23 uur 44. Limburg dient Den Bosch eerste nederlaag toe. Den Bosch had dit seizoen nog niet verloren in eigen land, maar op bezoek bij Limburg United ging de Nederlandse kampioen meteen de boot in. Het team uit Hasselt won met 84-77. Ook de Antwerp Giants zijn goed uit de startblokken geschoten. Zij haalden het met 88-81 van Donar Groningen. Zaterdag staan Oostende-Leeuwarden, Charleroi-Landstede en Mechelen-Leiden in de Elite Gold op het menu. .