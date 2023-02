Antwerp Giants maken op de slotspeeldag overuren tegen Limburg United

clock 23:17

23 uur 17. Antwerp Giants spelen met vuur. De verdeling van de tickets voor de Elite Gold en Elite Silver-ronde lag al voor vandaag vast, maar de Antwerp Giants wilden zich zaterdagavond toch nog graag verzekeren van de 2e plaats. Mechelen kon immers nog 2e worden met winst tegen Charleroi en verlies van de Giants en dat scenario werd nog bijna geschreven op de slotspeeldag van de nationale competitie. Kangoeroes won voor eigen publiek van Charleroi, terwijl Antwerp Giants pas na één verlenging kon winnen van Limburg United: 90-79. Oostende was in eigen huis te sterk voor Bergen, Aalst won zijn carnavalswedstrijd tegen Brussels en ook Luik kon voor eigen publiek nog een winnen tegen Leuven. Begin maart trekt de BNXT League zich opnieuw op gang. Dat top 5 van België en Nederland ontmoet elkaar dan in de Elie Gold-groep. De overige clubs nemen het tegen elkaar op in de Elite Silver-poule. .