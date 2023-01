BNXT League: Oostende veegt de vloer aan met hekkensluiter Brussels, Mechelen wordt co-leider

clock 22:42

22 uur 42. Oostende blijft aanklampen bij top. 101-54. Oostende heeft vanouds uitgehaald tegen Brussels. De hekkensluiter kon in het eerste quarter nog aanklampen, maar stond bij de rust al 21 punten in het krijgt. De thuisploeg duwde door en rondde de kaap van 100 punten. Het houdt zo de kloof met de co-leiders minimaal. Een van die co-leiders is Mechelen, dat ging winnen in Bergen. In het tweede quarter maakten de Mechelaars het verschil in de wedstrijd. Uiteindelijk ging de thuisploeg met 67-80 voor de bijl. Charleroi blijft leider, maar moet Mechelen na overtime-verlies naast zich dulden in de stand met 25 punten. Tot slot wipte Antwerp Luik voor een tweede keer in drie dagen tijd. Een non-prestatie in het derde quarter deed de thuisploeg nog even bibberen. Uiteindelijk werd het 84-64 in Antwerpen, goed voor een 7e zege op rij. .