Van den Bergh schrijft geschiedenis: als eerste Belg ooit naar halve finales WK darts

Dimitri Van den Bergh was al twee keer in de kwartfinales gestrand op het WK. Met Jonny Clayton trof hij de nummer 7 van de wereld, maar toch was het voor de Welshman de eerste kwartfinale uit zijn carrière.



Het werd een onevenwichtige wedstrijd, waarbij beide mannen zelden op hetzelfde moment hun beste niveau haalden. Tot 3-3 werd telkens de logica van de dart gevolgd, waarbij diegene die aan de set begon het ook telkens afmaakte.



Maar terwijl Van den Bergh erin slaagde zijn gemiddeldes op te krikken, bolde het bij Clayton bergaf. Vooral op de dubbels, die hem dit toernooi zelden in de steek hadden gelaten, ging het mis.



Zo kon Van den Bergh in de 7e set een eerste keer door de "opworp" van Clayton gaan. Toch was het geen sinecure om het vervolgens ook af te maken. Clayton kreeg een unieke kans om toch nog een beslissende set af te dwingen, maar ook zijn zenuwen lieten hem in de steek.