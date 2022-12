Oostende voert (mee) de stand aan na overtuigende zege in topper tegen Mechelen

clock 16:55

16 uur 55. Ruime zeges voor Oostende en Limburg United. Oostende heeft de clash met Mechelen overtuigend gewonnen. In een heruitgave van de finale van vorig jaar snelde de kampioen na een evenwichtig eerste kwarter weg in het laatste deel voor de rust: 44-29 halfweg. Oostende liep 20 punten uit, uiteindelijk bedroeg de voorsprong 16 punten. In de andere namiddagwedstrijd won Limburg United ook al duidelijk van Luik, dat nog niet beschikt over de versterkingen na de Amerikaanse overname. In de stand delen Oostende, Limburg United en Charleroi de leiding, maar de titelverdediger heeft een match minder gespeeld. .