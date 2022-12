BNXT League: Charleroi leider na zege tegen Bergen, Brussels klopt Leuven

Leuven stond aan het einde van het derde kwart met 53-57 aan de leiding, maar stuikte in het slotkwart (20-14) ineen voor een 73-71 verlies. Ferdinand Zylka was bij Brussels de gangmaker met negentien punten. Jahmal McMurray kwam bij de Bears tot 32 punten.

23 uur 14. Brussels klopt Leuven na thriller (73-71). Leuven stond aan het einde van het derde kwart met 53-57 aan de leiding, maar stuikte in het slotkwart (20-14) ineen voor een 73-71 verlies. Ferdinand Zylka was bij Brussels de gangmaker met negentien punten. Jahmal McMurray kwam bij de Bears tot 32 punten. Quarters: 16-18, 24-18, 13-21, 20-14 Topschutters: Brussels: Zylka 19 punten, Hazard 14 punten, Llorente 12 punten Leuven: McMurray 32 punten, Allen 14 punten, Brevin 12 punten .

clock 23:11

23 uur 11. Charleroi maatje te groot voor Bergen (87-70). Charleroi stond halfweg 43-36 voor en gaf die kloof na de pauze niet meer weg. Jhivvan Jackson blonk bij Spirou uit met 24 punten en ook Rafael Lisboa had met achttien punten een groot aandeel in de zege. Bij Bergen volstonden de 23 punten van Charles Moore niet. In de stand komt Charleroi met achttien punten uit elf wedstrijden aan de leiding, voor Oostende en Mechelen (elk 16 punten uit 9 wedstrijden). Ook Limburg United (10 wedstrijden) en Aalst (11 wedstrijden) tellen zestien punten. Bergen (15 punten uit 10 wedstrijden) volgt als zesde. Nadien komen Leuven (14 punten uit 10 wedstrijden) en Brussels (13 punten uit 11 wedstrijden). Quarters: 24-12, 19-24, 23-21, 21-13 Topschutters: Charleroi: Jackson 24 punten, Lisboa 18 punten, Prepelic 11 punten Bergen: Moore 23 punten, Mortant 12 punten, Zubac 9 punten .