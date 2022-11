Team Antwerp strandt in halve finales in WorldTour in Hongkong

clock 10:55 10 uur 55. Team Antwerp houdt voorsprong niet vast. Geen finale voor Team Antwerp. Tegen het Litouwse team Sakiai sloegen onze landgenoten al snel een driepuntenkloof. Maar in de laatste 2 minuten gingen de Litouwers op en over Antwerp. Celis, Vervoort en co probeerden de bakens in de absolute slotseconden te verzetten, maar de bal ging niet meer in de korf. . Team Antwerp houdt voorsprong niet vast Geen finale voor Team Antwerp. Tegen het Litouwse team Sakiai sloegen onze landgenoten al snel een driepuntenkloof.



Maar in de laatste 2 minuten gingen de Litouwers op en over Antwerp. Celis, Vervoort en co probeerden de bakens in de absolute slotseconden te verzetten, maar de bal ging niet meer in de korf.

clock 08:41 08 uur 41. Antwerp verslaat nummer 1 van de wereld. In Hongkong heeft Team Antwerp vanmorgen een straf nummertje uit de mouw geschud. Antwerp stond oog in oog met het 1e reekshoofd UB. De Serviërs zijn de autoritaire nummer 1 van de wereld. Maar Antwerp was niet onder de indruk. Als een tornado wervelden de Belgen naar een 0-5-voorsprong. In de slotfase kwam UB nog tot op 2 punten, maar Antwerp hield stand. Eindstand 13-16. Om 10.30 uur strijdt Team Antwerp tegen het Litouwse team Sakiai om een finaleplaats. . Antwerp verslaat nummer 1 van de wereld In Hongkong heeft Team Antwerp vanmorgen een straf nummertje uit de mouw geschud.



Antwerp stond oog in oog met het 1e reekshoofd UB. De Serviërs zijn de autoritaire nummer 1 van de wereld. Maar Antwerp was niet onder de indruk.



Als een tornado wervelden de Belgen naar een 0-5-voorsprong. In de slotfase kwam UB nog tot op 2 punten, maar Antwerp hield stand.



Eindstand 13-16.



Om 10.30 uur strijdt Team Antwerp tegen het Litouwse team Sakiai om een finaleplaats.



clock 27-11-2022 27-11-2022.

clock 16:37 16 uur 37. Antwerp wacht lastige klus in kwartfinales. Team Antwerp heeft zich in Hongkong geplaatst voor de kwartfinales van de voorlaatste WorldTour-manche van het seizoen. De Belgen wonnen 1x en verloren 1x in de poulefase en stootten als nummer 2 in de groep door. De 1e opdracht van de dag was een opwarmertje voor Team Antwerp, dat gehakt maakte van qualifier Kaohsiung uit Taiwan: 22-5. In de 2e groepsmatch bleek Wenen andere koek. De Oostenrijkers hebben al een tijdje een metamorfose ondergaan, sinds 3x3-legende Stefan Stojacic zijn basketbalschoenen weer aangetrokken heeft. In Hongkong kon Wenen bovendien ook rekenen op de sterke Amerikaan Quincy Diggs, die liefst 12 van de 17 Oostenrijkse punten maakte. Wenen won zo met 17-12 en won de groep. Team Antwerp stoot wel als nummer 2 door, maar botst daardoor op 1e reekshoofd Ub in de kwartfinales. De Serviërs zijn de onbetwiste nummer 1 van de wereld. Antwerp-Ub wordt zondagochtend om 7.50 uur Belgische tijd gespeeld. . Antwerp wacht lastige klus in kwartfinales Team Antwerp heeft zich in Hongkong geplaatst voor de kwartfinales van de voorlaatste WorldTour-manche van het seizoen. De Belgen wonnen 1x en verloren 1x in de poulefase en stootten als nummer 2 in de groep door.



De 1e opdracht van de dag was een opwarmertje voor Team Antwerp, dat gehakt maakte van qualifier Kaohsiung uit Taiwan: 22-5.



In de 2e groepsmatch bleek Wenen andere koek. De Oostenrijkers hebben al een tijdje een metamorfose ondergaan, sinds 3x3-legende Stefan Stojacic zijn basketbalschoenen weer aangetrokken heeft.



In Hongkong kon Wenen bovendien ook rekenen op de sterke Amerikaan Quincy Diggs, die liefst 12 van de 17 Oostenrijkse punten maakte. Wenen won zo met 17-12 en won de groep.



Team Antwerp stoot wel als nummer 2 door, maar botst daardoor op 1e reekshoofd Ub in de kwartfinales. De Serviërs zijn de onbetwiste nummer 1 van de wereld. Antwerp-Ub wordt zondagochtend om 7.50 uur Belgische tijd gespeeld.

clock 16:37 16 uur 37. De wedstrijd tussen Antwerp en Wenen:. De wedstrijd tussen Antwerp en Wenen: