3x3-Team Antwerp strandt in kwartfinales in Riyadh

Kwartfinale is eindstation. Team Antwerp is zaterdag uitgeschakeld in de kwartfinales van het Masters World Tour 3x3 baskettoernooi in het Saudische Riyadh. De Antwerpse ploeg verloor met 21-18 van het Servische Ub. Thibaut Vervoort scoorde acht punten en benutte vier rebounds, Bryan De Valck (twee rebounds) en Dennis Donkor voegden vier punten toe, Nick Celis was goed voor twee stuks.



Kwartfinale is een feit! Omaha doet wat het moet doen tegen St. Louis. Na de overwinning tegen Team Antwerp, overklaste het hun landgenoten met 22-13. Het wordt zo 1e in Poule C. Ons Belgisch kwartet stoot als tweede door en neemt het in de volgende ronde op tegen UB uit Servië.

Team Antwerp - Omaha: 18-21. De tweede wedstrijd van Team Antwerp in Riyad is op een anticlimax geëindigd. Het Belgische viertal kwam tegen Omaha - een ploeg uit de Verenigde Staten - al snel op voorsprong. Onder impuls van Dennis Donkor kon het halverwege de wedstrijd een kloofje uitbouwen, maar nadien verloor Team Antwerp de grip op de wedstrijd. Thibaut Vervoort werd goed in de tang gehouden en de Amerikanen zelf begonnen steeds vlotter te scoren. Na een zenuwachtige slotfase eindigde de wedstrijd uiteindelijk op 18-21 in het nadeel van de Belgen. Zo meteen (21.05 uur) neemt Omaha het op tegen hun landgenoten van St. Louis. Het resultaat van die wedstrijd bepaalt of Antwerp door kan stoten naar de volgende ronde. Enkel de eerste twee van de poule van 3 heeft een ticket voor de kwartfinale.

Om 19 uur mag Team Antwerp opnieuw opdraven. Deze keer kijken Vervoort en co in de ogen van Omaha.

Team Antwerp - St. Louis: 21-15. Goed begonnen is half gewonnen? Met nog 3 manches te gaan in het 3x3-World Tour-circuit heeft Team Antwerp het vliegtuig naar Riyad genomen. Daar kreeg het met St. Louis uit de Verenigde Staten meteen een uitstekende tegenstander voorgeschoteld. Het Belgische kwartet Nick Celis, Bryan De Valck, Dennis Donkor en Thibaut Vervoort liet zich niet verrassen en won de eerste wedstrijd knap met 21-15. Vooral Vervoort blonk uit met meer dan de helft van de punten, 11 om exact te zijn.

