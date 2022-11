Antwerp incasseert weer een nederlaag na thriller tegen Aalst, Oostende walst over Brussel

clock 20:18 20 uur 18. Charleroi walst over Bergen in Waalse derby: 66-102. Geen spanning in de Waalse derby. Charleroi was een maatje te groot voor Bergen. De bezoekers domineerden de hele match. Nog voor de pauze was het verschil te groot om nog van een wedstrijd te spreken: 26-51. Nathan Kuta (21 punten, 6 rebounds) en Jhivvan Jackson (20 punten, 3 steals) waren de bedrijvigste spelers bij Charleroi, dat voorlopig aan de leiding staat in de stand. . Charleroi walst over Bergen in Waalse derby: 66-102 Geen spanning in de Waalse derby. Charleroi was een maatje te groot voor Bergen. De bezoekers domineerden de hele match. Nog voor de pauze was het verschil te groot om nog van een wedstrijd te spreken: 26-51.

clock 20:05 20 uur 05. Oostende roteert tegen Brussel: 84-115. Oostende heeft makkelijk gewonnen op verplaatsing bij Brussels. De Belgische kampioen had in het eerste quarter al een kloof van 22 punten. Het signaal voor trainer Dario Gjergia om te roteren in zijn team. Geen enkele speler stond langer dan 25 minuten op het parket. Dat zorgde voor maar liefst 7 spelers in de dubbele punten. Van Der Vuurst De Vries kroonde zich tot topschutter bij Oostende met 17 stuks. Troisfontaines volgde met 15 punten.

