Gastarbeiders vs. multinationals. In Schaarbeek werd een symbolische voetbalwedstrijd gespeeld om de werkomstandigheden van gastarbeiders op het WK in Qatar aandacht te geven. "Het is voor hen heel moeilijk om zich te laten gelden in een land waar ze de cultuur en taal niet kennen", vertelt Bart Verstraeten, algemeen directeur van de WSM-coalitie, die de actie organiseerde.