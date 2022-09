De kwartfinales zijn het eindstation voor Team Antwerp in Utrecht

clock 18:35 18 uur 35. Antwerp out in kwartfinales. Team Antwerp heeft geen goed weekend achter de rug in Utrecht. Na de moeizame groepsfase kwam er niet veel beterschap in de kwartfinales. Sakiai uit Litouwen was met duidelijke 22-15-cijfers te sterk voor de vier Belgen. Vooral van achter de "tweepuntlijn" werd veel gemist door Vervoort, Celis, Bogaerts en Augustijnen. Amper 2 van de 13 pogingen vanop afstand gingen binnen. . Antwerp out in kwartfinales Team Antwerp heeft geen goed weekend achter de rug in Utrecht. Na de moeizame groepsfase kwam er niet veel beterschap in de kwartfinales. Sakiai uit Litouwen was met duidelijke 22-15-cijfers te sterk voor de vier Belgen.

Vooral van achter de "tweepuntlijn" werd veel gemist door Vervoort, Celis, Bogaerts en Augustijnen. Amper 2 van de 13 pogingen vanop afstand gingen binnen.

clock 25-09-2022 25-09-2022.

clock 21:46 21 uur 46.

clock 21:40 21 uur 40. Antwerp stoot zonder overschot door. Na de nederlaag tegen Utrecht moest Team Antwerp zijn tweede groepsmatch winnen om door te stoten naar dag 2. Maar tegen Marijampolé uit Litouwen liep het allesbehalve van een leien dakje. De wedstrijd ging relatief gelijk op, maar op het scorebord liepen de Litouwers toch uit tot 4-8, het ideale moment voor Vervoort om eindelijk een tweepunter binnen te gooien. Daarne leek Antwerp een beetje bevrijd en ze stoomden door naar 17-13 en daarna 19-15. Een tweepunter was dus genoeg voor de zege. Maar die viel niet. Celis ging in de fout en gaf twee vrijworpen weg: 19-17. Bij 20-19 was de spanning te snijden. De ploeg uit Litouwen kreeg drie open kansen om het met een tweepunter af te maken, maar miste keer op keer. De seconden tikten weg in het voordeel van de Belgen en met nog 3 tellen op de klok kreeg Celis twee kansen om het af te maken vanaf de vrijworplijn, maar ook dat lukte niet. Zo was het nog heel even de adem inhouden, maar eindigde het uiteindelijk dus op 20-19 voor Antwerpen. De Belgen zullen hun niveau wel moeten opkrikken als ze in de eindfase van deze WorldTour een rol van betekenis willen spelen. . Antwerp stoot zonder overschot door Na de nederlaag tegen Utrecht moest Team Antwerp zijn tweede groepsmatch winnen om door te stoten naar dag 2. Maar tegen Marijampolé uit Litouwen liep het allesbehalve van een leien dakje.

De wedstrijd ging relatief gelijk op, maar op het scorebord liepen de Litouwers toch uit tot 4-8, het ideale moment voor Vervoort om eindelijk een tweepunter binnen te gooien. Daarne leek Antwerp een beetje bevrijd en ze stoomden door naar 17-13 en daarna 19-15. Een tweepunter was dus genoeg voor de zege.

Maar die viel niet. Celis ging in de fout en gaf twee vrijworpen weg: 19-17. Bij 20-19 was de spanning te snijden. De ploeg uit Litouwen kreeg drie open kansen om het met een tweepunter af te maken, maar miste keer op keer. De seconden tikten weg in het voordeel van de Belgen en met nog 3 tellen op de klok kreeg Celis twee kansen om het af te maken vanaf de vrijworplijn, maar ook dat lukte niet. Zo was het nog heel even de adem inhouden, maar eindigde het uiteindelijk dus op 20-19 voor Antwerpen.

De Belgen zullen hun niveau wel moeten opkrikken als ze in de eindfase van deze WorldTour een rol van betekenis willen spelen.

clock 19:39 19 uur 39.

clock 19:39 19 uur 39.

clock 19:35 19 uur 35. Zware nederlaag voor Antwerp: 21-11. Antwerp speelde zijn openingsmatch tegen thuisploeg Utrecht met daarbij Worthy de Jong. De Jong is relatief nieuw in het 3x3-basketbal, maar hij voelt zich duidelijk al goed thuis op het kleine veld. Onder zijn leiding liepen de Nederlanders uit tot maar liefst 8-0. De Jong was goed voor 9 van de eerste 10 punten van Utrecht. De Belgen kregen die kloof nooit meer dicht, zeker niet omdat ze de bal zelf maar heel moeizaam door de ring kregen. Antwerp liet zeker in het begin een paar makkelijke punten liggen. Antwerp ging de boot in met 21-11, pijnlijk. Het moet nu de rug rechten en later vanavond winnen van Marijampole om nog door te stoten. . Zware nederlaag voor Antwerp: 21-11 Antwerp speelde zijn openingsmatch tegen thuisploeg Utrecht met daarbij Worthy de Jong. De Jong is relatief nieuw in het 3x3-basketbal, maar hij voelt zich duidelijk al goed thuis op het kleine veld.

Onder zijn leiding liepen de Nederlanders uit tot maar liefst 8-0. De Jong was goed voor 9 van de eerste 10 punten van Utrecht. De Belgen kregen die kloof nooit meer dicht, zeker niet omdat ze de bal zelf maar heel moeizaam door de ring kregen. Antwerp liet zeker in het begin een paar makkelijke punten liggen.

Antwerp ging de boot in met 21-11, pijnlijk. Het moet nu de rug rechten en later vanavond winnen van Marijampole om nog door te stoten.