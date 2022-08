Roos Vanotterdijk zwemt met 6e tijd naar finale 100m vlinderslag op EK

clock 19:32 19 uur 32. Italiaanse mannen verpletteren de tegenstand op de 4x100m vrije slag. Italiaanse mannen verpletteren de tegenstand op de 4x100m vrije slag

In de 2e halve finale zijn uiteindelijk nog 3 zwemsters sneller dan Vanotterdijk. Ze gaat morgen als 6e naar de finale.

Roos Vanotterdijk kan terugkijken op een uitstekende halve finale op de 100m vlinderslag. Ze was voorzichtig begonnen, maar eindigde sterk en finishte in 58"42. De 3e tijd in haar halve finale, dat zou moeten volstaan voor een finaleplaats voor de nog altijd maar 17-jarige.

Henveaux was snel opgegaan, maar hij botste in het tweede deel van de 200 meter tegen een muur. De 21-jarige Luikenaar tikt als laatste aan in zijn halve finale, in 1'48"96. Dat is net geen halve seconde trager dan in de reeksen. David Popovici was uiteraard de snelste, maar een wereldrecord bewaart hij mogelijk voor de finale. Zijn 1'44"91 is nog bijna 3 seconden trager dan Paul Biedermann, 13 jaar geleden, ook in Rome.



David Popovici was uiteraard de snelste, maar een wereldrecord bewaart hij mogelijk voor de finale. Zijn 1'44"91 is nog bijna 3 seconden trager dan Paul Biedermann, 13 jaar geleden, ook in Rome.

Lucas Henveaux moet zichzelf zien te overtreffen om de finale van de 200m vrije slag te halen. Hij zwemt in de halve finale van het Roemeense wonderkind David Popovici. Heeft die zin in een nieuwe wereldrecord?

Zwemster Alisée Pisane heeft zich met een fantastische tijd geplaatst voor de EK-finale op de 1.500 meter. In de reeksen klokte ze af in 16'26"20, meteen goed voor het Belgische record. De 19-jarige Pisane zwom het vorige Belgische record, op naam van Eva Bonnet (16'29"28) van de tabellen. Ze zwom de zesde tijd in de reeksen, de topchrono was voor de Italiaanse Simona Quadarella met 16'05"61. Lucie Hanquet, de tweede Belgische, eindigde in de derde en laatste reeks als zevende in 16'48"42 en werd uitgeschakeld. Zij noteerde de dertiende tijd (op 22 deelneemsters). Alleen de beste acht stootten door. De finale van de 1.500 meter vrije slag wordt maandagavond (19.29 uur) afgewerkt.



De 19-jarige Pisane zwom het vorige Belgische record, op naam van Eva Bonnet (16'29"28) van de tabellen. Ze zwom de zesde tijd in de reeksen, de topchrono was voor de Italiaanse Simona Quadarella met 16'05"61.



Lucie Hanquet, de tweede Belgische, eindigde in de derde en laatste reeks als zevende in 16'48"42 en werd uitgeschakeld. Zij noteerde de dertiende tijd (op 22 deelneemsters). Alleen de beste acht stootten door. De finale van de 1.500 meter vrije slag wordt maandagavond (19.29 uur) afgewerkt.

Een nieuwe halve finale voor Roos Vanotterdijk. Na de 50 meter vlinderslag en de 100 meter vrije slag, zet de 17-jarige zwemster ook een stap naar de halve finale voor de 100 meter vlinderslag. In de vierde en laatste reeks tikte Vanotterdijk als vierde aan in 59"06. Daarmee zette ze de 11e tijd neer van de 35 deelneemsters. De Zweedse Louise Hansson noteerde met 57"46 de topchrono in de reeksen. Vorige maand scherpte Vanotterdijk het Belgische record op de 100 meter vlinder aan tot 57"85. Ze deed dat op het EK voor junioren in het Roemeense Otopeni waar ze goud won.



Lucas Henveaux heeft zich zonet geplaatst voor de halve finales van de 200 meter vrije slag op het EK zwemmen in Rome. De 21-jarige Henveaux tikte in de derde van zes reeksen als derde aan in 1'48"56. Hij naderde zijn persoonlijke record van 1'48"30. Daarmee noteerde hij de 18e chrono van de 46 deelnemers. Omdat er per land maar twee zwemmers mogen doorstoten, schuift Henveaux ten koste van de Hongaar Marton (12e in 1'48"13) en de Italiaan Megli (17e in 1'48"40) op naar de zestiende plaats, die nog net recht geeft op kwalificatie. De halve finales van de 200 meter vrije slag staan zondagavond omstreeks 18.11 uur geprogrammeerd.

De halve finales van de 200 meter vrije slag staan zondagavond omstreeks 18.11 uur geprogrammeerd.