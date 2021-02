Tolisso twijfelachtig voor EK na "ernstige blessure"

Volgens trainer Hans-Dieter Flick blesseerde de middenvelder zich zonder een andere speler in de buurt. "Toen hij naar doel wilde trappen, voelde hij plots een enorme pijn", aldus Flick.

"We zijn allemaal erg geschrokken door dit voorval. Hij was net opnieuw ritme aan het opdoen . We zullen er alles aan doen om hem te steunen tijdens deze moeilijke periode, want hij zal dat nodig hebben."

Hoewel Flick over een "afwezigheid van 3 maanden" spreekt, valt het niet uit te sluiten dat Tolisso langer aan de kant zal staan. Het is dus nog maar de vraag of de middenvelder op tijd fit geraakt om zijn plekje in de Franse EK-selectie op te nemen.