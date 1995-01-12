Alessio Romagnoli
seizoen
|WK-kwalificatie UEFA - Italië
|matchen
|0
|goals
|0
|assists
|0
|kaarten
|0
|gestart
|0
|penalty's
|0
|geel
|0
|volledig
|0
|rood
|0
|seizoen
|club
|land
|M
|D
|A
|2021/2022
|AC Milan
|ITA
|23
|1
|0
|2020/2021
|AC Milan
|ITA
|28
|1
|1
|2019/2020
|AC Milan
|ITA
|35
|1
|0
|2018/2019
|AC Milan
|ITA
|36
|2
|0
|2017/2018
|AC Milan
|ITA
|37
|2
|0
|2016/2017
|AC Milan
|ITA
|27
|1
|1
|2015/2016
|AC Milan
|ITA
|34
|0
|0
|2014/2015
|AS Roma
|ITA
|0
|0
|0
|2014/2015
|Sampdoria
|ITA
|30
|2
|2
|2013/2014
|AS Roma
|ITA
|11
|0
|0