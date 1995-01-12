    Alessio Romagnoli

    lengte1.85 m
    gewicht75 kg
    geboortedatum12/01/1995
    landItalië
    positieverdediger
    clubAC Milan
    team

    seizoen

    WK-kwalificatie UEFA - Italië
    matchen0goals0assists0kaarten0
    gestart0penalty's0  geel0
    volledig0    rood0
    seizoenclublandMDA
    2021/2022AC MilanITA2310
    2020/2021AC MilanITA2811
    2019/2020AC MilanITA3510
    2018/2019AC MilanITA3620
    2017/2018AC MilanITA3720
    2016/2017AC MilanITA2711
    2015/2016AC MilanITA3400
    2014/2015AS RomaITA000
    2014/2015SampdoriaITA3022
    2013/2014AS RomaITA1100