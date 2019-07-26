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Filipijnen

uitslagen en klassement

FIFA Vrouwen WereldkampioenschapFIFA Vrouwen Wereldkampioenschap Groep A speeldag 2

 ploegptnmm+m-m=d+d-d+/-
1Zwitserland 31100202
2Nieuw-Zeeland 31100101
3Noorwegen 0101001-1
4Filipijnen 0101002-2

Filipijnen

adres:


 naamtr.geborenpos.nat.
Kiara FontanillaIN01/07/2000FIL
Kaiya JotaIN05/02/2006FIL
Olivia McDanielIN14/10/1997FIL
Alicia BarkerIN22/05/1998FIL
Angela BeardIN16/08/1997FIL
Reina BontaIN17/04/1999FIL
Malea CesarIN09/12/2003FIL
Jessika CowartIN30/10/1999FIL
Sofia HarrisonIN16/02/1999FIL
Hali LongIN21/01/1995FIL
Dominique RandleIN10/12/1994FIL
Ryley BugayIN23/01/1996FIL
Tahnai AnnisIN20/06/1989FIL
Anicka CastañedaIN16/12/1999FIL
Sara EggesvikIN29/04/1997FIL
Quinley QuezadaIN07/04/1997FIL
Jaclyn SawickiIN14/11/1992FIL
Sarina BoldenIN30/06/1996FIL
Isabella FlaniganIN22/02/2005FIL
Carleigh FrillesIN11/04/2002FIL
Katrina GuillouIN19/12/1993FIL
Chandler McDanielIN04/02/1998FIL
Meryll SerranoIN20/07/1997FIL
Alen StajcicIN02/11/1973AUS