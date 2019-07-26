Filipijnen
uitslagen en klassement
FIFA Vrouwen WereldkampioenschapFIFA Vrouwen Wereldkampioenschap Groep A speeldag 2
|ploeg
|ptn
|m
|m+
|m-
|m=
|d+
|d-
|d+/-
|1
|Zwitserland
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|2
|Nieuw-Zeeland
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Noorwegen
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|4
|Filipijnen
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|-2
Filipijnen
|naam
|tr.
|geboren
|pos.
|nat.
|Kiara Fontanilla
|IN
|01/07/2000
|FIL
|Kaiya Jota
|IN
|05/02/2006
|FIL
|Olivia McDaniel
|IN
|14/10/1997
|FIL
|Alicia Barker
|IN
|22/05/1998
|FIL
|Angela Beard
|IN
|16/08/1997
|FIL
|Reina Bonta
|IN
|17/04/1999
|FIL
|Malea Cesar
|IN
|09/12/2003
|FIL
|Jessika Cowart
|IN
|30/10/1999
|FIL
|Sofia Harrison
|IN
|16/02/1999
|FIL
|Hali Long
|IN
|21/01/1995
|FIL
|Dominique Randle
|IN
|10/12/1994
|FIL
|Ryley Bugay
|IN
|23/01/1996
|FIL
|Tahnai Annis
|IN
|20/06/1989
|FIL
|Anicka Castañeda
|IN
|16/12/1999
|FIL
|Sara Eggesvik
|IN
|29/04/1997
|FIL
|Quinley Quezada
|IN
|07/04/1997
|FIL
|Jaclyn Sawicki
|IN
|14/11/1992
|FIL
|Sarina Bolden
|IN
|30/06/1996
|FIL
|Isabella Flanigan
|IN
|22/02/2005
|FIL
|Carleigh Frilles
|IN
|11/04/2002
|FIL
|Katrina Guillou
|IN
|19/12/1993
|FIL
|Chandler McDaniel
|IN
|04/02/1998
|FIL
|Meryll Serrano
|IN
|20/07/1997
|FIL
|Alen Stajcic
|IN
|02/11/1973
|AUS