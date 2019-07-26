    Turkije

    Turkije

    uitslagen en klassement

    EK-kwalificatieEK Kwal. Groep H speeldag 10

      ploegptnmm+m-m=d+d-d+/-
    1Frankrijk 251081125619
    2Turkije 231071218315
    3IJsland 191063114113
    4Albanië 131045116142
    5Andorra 410181320-17
    6Moldavië 310190426-22

    Turkije

    gesticht:
    26/10/1923
    adres:


    trainer:
    Stefan Kuntz
     naamtr.geborenpos.nat.
    Sinan BolatIN03/09/1988TUR
    Mert GünokIN01/03/1989TUR
    Ugurcan ÇakirIN05/04/1996TUR
    Altay BayindirIN14/04/1998TUR
    Ersin DestanogluIN01/01/2001TUR
    Gökhan AkkanIN01/01/1995TUR
    Mert MüldürIN03/04/1999TUR
    Zeki ÇelikIN17/02/1997TUR
    Merih DemiralIN05/03/1998TUR
    Ozan KabakIN25/03/2000TUR
    Kaan AyhanIN10/11/1994TUR
    Çaglar SöyüncüIN23/05/1996TUR
    Baris Alper YilmazIN23/05/2000TUR
    Alpaslan ÖztürkIN16/07/1993TUR
    Hasan Ali KaldirimIN09/12/1989TUR
    Nazim SangaréIN30/05/1994TUR
    Yildirim Mert CetinIN01/01/1997TUR
    Ertugrul ErsoyIN13/02/1997TUR
    Bünyamin BalciIN31/05/2000TUR
    Ridvan YilmazIN21/05/2001TUR
    Caner ErkinIN04/10/1988TUR
    Serdar AzizIN23/10/1990TUR
    Umut MerasIN20/12/1995TUR
    Ömer BayramIN27/07/1991TUR
    Abdülkerim BardakciIN07/09/1994TUR
    Yusuf YaziciIN29/01/1997TUR
    Efecan KaracaIN16/11/1989TUR
    Hakan ÇalhanogluIN08/02/1994TUR
    Okay YokusluIN09/03/1994TUR
    Orkun KökçüIN29/12/2000TUR
    Halil AkbunarIN09/11/1993TUR
    Dorukhan ToközIN21/05/1996TUR
    Ozan TufanIN23/03/1995TUR
    Irfan KahveciIN15/07/1995TUR
    Deniz TürüçIN29/01/1993TUR
    Taylan AntalyaliIN08/01/1995TUR
    Salih UcanIN06/01/1994TUR
    Kerem AktürkogluIN21/10/1998TUR
    Abdülkadir ÖmürIN25/06/1999TUR
    Berat Ayberk ÖzdemirIN23/05/1998TUR
    Mahmut TekdemirIN20/01/1988TUR
    Emre KilinçIN23/08/1994TUR
    Mert Hakan YandasIN19/08/1994TUR
    Berkan KutluIN25/01/1998TUR
    Tolga CigerciIN23/03/1992TUR
    Cenk TosunIN07/06/1991TUR
    Burak YilmazIN15/07/1985TUR
    Enes ÜnalIN10/05/1997TUR
    Kenan KaramanIN05/03/1994TUR
    Halil DervisogluIN08/12/1999TUR
    Serdar DursunIN19/10/1991TUR
    Enis DestanIN15/06/2002TUR
    Yusuf SariIN20/11/1998TUR
    Stefan KuntzIN30/10/1962DUI