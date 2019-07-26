Turkije
uitslagen en klassement
EK-kwalificatieEK Kwal. Groep H speeldag 10
Turkije
|naam
|tr.
|geboren
|pos.
|nat.
|Sinan Bolat
|IN
|03/09/1988
|TUR
|Mert Günok
|IN
|01/03/1989
|TUR
|Ugurcan Çakir
|IN
|05/04/1996
|TUR
|Altay Bayindir
|IN
|14/04/1998
|TUR
|Ersin Destanoglu
|IN
|01/01/2001
|TUR
|Gökhan Akkan
|IN
|01/01/1995
|TUR
|Mert Müldür
|IN
|03/04/1999
|TUR
|Zeki Çelik
|IN
|17/02/1997
|TUR
|Merih Demiral
|IN
|05/03/1998
|TUR
|Ozan Kabak
|IN
|25/03/2000
|TUR
|Kaan Ayhan
|IN
|10/11/1994
|TUR
|Çaglar Söyüncü
|IN
|23/05/1996
|TUR
|Baris Alper Yilmaz
|IN
|23/05/2000
|TUR
|Alpaslan Öztürk
|IN
|16/07/1993
|TUR
|Hasan Ali Kaldirim
|IN
|09/12/1989
|TUR
|Nazim Sangaré
|IN
|30/05/1994
|TUR
|Yildirim Mert Cetin
|IN
|01/01/1997
|TUR
|Ertugrul Ersoy
|IN
|13/02/1997
|TUR
|Bünyamin Balci
|IN
|31/05/2000
|TUR
|Ridvan Yilmaz
|IN
|21/05/2001
|TUR
|Caner Erkin
|IN
|04/10/1988
|TUR
|Serdar Aziz
|IN
|23/10/1990
|TUR
|Umut Meras
|IN
|20/12/1995
|TUR
|Ömer Bayram
|IN
|27/07/1991
|TUR
|Abdülkerim Bardakci
|IN
|07/09/1994
|TUR
|Yusuf Yazici
|IN
|29/01/1997
|TUR
|Efecan Karaca
|IN
|16/11/1989
|TUR
|Hakan Çalhanoglu
|IN
|08/02/1994
|TUR
|Okay Yokuslu
|IN
|09/03/1994
|TUR
|Orkun Kökçü
|IN
|29/12/2000
|TUR
|Halil Akbunar
|IN
|09/11/1993
|TUR
|Dorukhan Toköz
|IN
|21/05/1996
|TUR
|Ozan Tufan
|IN
|23/03/1995
|TUR
|Irfan Kahveci
|IN
|15/07/1995
|TUR
|Deniz Türüç
|IN
|29/01/1993
|TUR
|Taylan Antalyali
|IN
|08/01/1995
|TUR
|Salih Ucan
|IN
|06/01/1994
|TUR
|Kerem Aktürkoglu
|IN
|21/10/1998
|TUR
|Abdülkadir Ömür
|IN
|25/06/1999
|TUR
|Berat Ayberk Özdemir
|IN
|23/05/1998
|TUR
|Mahmut Tekdemir
|IN
|20/01/1988
|TUR
|Emre Kilinç
|IN
|23/08/1994
|TUR
|Mert Hakan Yandas
|IN
|19/08/1994
|TUR
|Berkan Kutlu
|IN
|25/01/1998
|TUR
|Tolga Cigerci
|IN
|23/03/1992
|TUR
|Cenk Tosun
|IN
|07/06/1991
|TUR
|Burak Yilmaz
|IN
|15/07/1985
|TUR
|Enes Ünal
|IN
|10/05/1997
|TUR
|Kenan Karaman
|IN
|05/03/1994
|TUR
|Halil Dervisoglu
|IN
|08/12/1999
|TUR
|Serdar Dursun
|IN
|19/10/1991
|TUR
|Enis Destan
|IN
|15/06/2002
|TUR
|Yusuf Sari
|IN
|20/11/1998
|TUR
|Stefan Kuntz
|IN
|30/10/1962
|DUI