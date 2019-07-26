    Tre Penne

    uitslagen en klassement

    UEFA Europa Conference LeagueCo. League 1e kwalificatieronde terug

    Tre Penne

    stadion:
    Serravalle
    adres:


    trainer:
    Stefano Ceci
     naamtr.geborenpos.nat.
    Alfredo ChierighiniIN07/02/1966ITA
    Mattia MiganiIN10/03/1992ITA
    Mauro LanzoniIN20/09/1987ITA
    Christofer GenestretiIN30/05/1984SMR
    Simone NanniIN03/08/2000SMR
    Davide CesariniIN16/02/1995SMR
    Enrico CasadeiIN18/02/1996SMR
    Nicolas LombardiIN21/05/1995ITA
    Riccardo MezzadriIN14/04/1986ITA
    Benjamin BocciolettiIN17/07/1999ITA
    MaiconIN26/07/1981BRA
    Lorenzo CostaIN01/03/1992ITA
    Francesco SartoriIN07/03/1993ITA
    Mirko PalazziIN21/03/1987SMR
    Luca RighiIN25/12/1990ITA
    Paolo VandiIN23/09/1994ITA
    Nicola GaiIN06/12/1987ITA
    Luca PatregnaniIN08/04/1985ITA
    Giacomo ZafferaniIN16/07/1996SMR
    Matteo SempriniIN30/03/1995ITA
    Michael BattistiniIN08/10/1996SMR
    Alex GasperoniIN30/06/1984SMR
    Nicola ChiaruzziIN25/12/1987SMR
    Lorenzo LiveraniIN13/05/1993SMR
    Kevin ZonziniIN11/08/1997SMR
    Nicholas SantoniIN11/10/1997ITA
    Andrea ZanottiIN05/05/1992SMR
    Luca CeccaroliIN05/07/1995SMR
    Francesco PerrottaIN27/08/1981SMR
    Enrico CibelliIN14/07/1987SMR
    Alessandro ChiuratoIN16/01/1983ITA
    Riccardo PieriIN27/10/1994ITA
    Tommaso CostantiniIN23/06/1996ITA
    Simoncelli MicheleIN03/03/1982SMR
    Imre BadalassiIN08/02/1995ITA
    Stefano CeciIN16/10/1969ITA