Tre Penne
uitslagen en klassement
UEFA Europa Conference LeagueCo. League 1e kwalificatieronde terug
Tre Penne
|naam
|tr.
|geboren
|pos.
|nat.
|Alfredo Chierighini
|IN
|07/02/1966
|ITA
|Mattia Migani
|IN
|10/03/1992
|ITA
|Mauro Lanzoni
|IN
|20/09/1987
|ITA
|Christofer Genestreti
|IN
|30/05/1984
|SMR
|Simone Nanni
|IN
|03/08/2000
|SMR
|Davide Cesarini
|IN
|16/02/1995
|SMR
|Enrico Casadei
|IN
|18/02/1996
|SMR
|Nicolas Lombardi
|IN
|21/05/1995
|ITA
|Riccardo Mezzadri
|IN
|14/04/1986
|ITA
|Benjamin Boccioletti
|IN
|17/07/1999
|ITA
|Maicon
|IN
|26/07/1981
|BRA
|Lorenzo Costa
|IN
|01/03/1992
|ITA
|Francesco Sartori
|IN
|07/03/1993
|ITA
|Mirko Palazzi
|IN
|21/03/1987
|SMR
|Luca Righi
|IN
|25/12/1990
|ITA
|Paolo Vandi
|IN
|23/09/1994
|ITA
|Nicola Gai
|IN
|06/12/1987
|ITA
|Luca Patregnani
|IN
|08/04/1985
|ITA
|Giacomo Zafferani
|IN
|16/07/1996
|SMR
|Matteo Semprini
|IN
|30/03/1995
|ITA
|Michael Battistini
|IN
|08/10/1996
|SMR
|Alex Gasperoni
|IN
|30/06/1984
|SMR
|Nicola Chiaruzzi
|IN
|25/12/1987
|SMR
|Lorenzo Liverani
|IN
|13/05/1993
|SMR
|Kevin Zonzini
|IN
|11/08/1997
|SMR
|Nicholas Santoni
|IN
|11/10/1997
|ITA
|Andrea Zanotti
|IN
|05/05/1992
|SMR
|Luca Ceccaroli
|IN
|05/07/1995
|SMR
|Francesco Perrotta
|IN
|27/08/1981
|SMR
|Enrico Cibelli
|IN
|14/07/1987
|SMR
|Alessandro Chiurato
|IN
|16/01/1983
|ITA
|Riccardo Pieri
|IN
|27/10/1994
|ITA
|Tommaso Costantini
|IN
|23/06/1996
|ITA
|Simoncelli Michele
|IN
|03/03/1982
|SMR
|Imre Badalassi
|IN
|08/02/1995
|ITA
|Stefano Ceci
|IN
|16/10/1969
|ITA