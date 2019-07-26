Noord-Macedonië
Noord-Macedonië
|naam
|tr.
|geboren
|pos.
|nat.
|Damjan Šiškovski
|IN
|18/03/1995
|MAC
|Deyan Iliev
|IN
|25/02/1995
|MAC
|Stole Dimitrievski
|IN
|25/12/1993
|MAC
|Risto Jankov
|IN
|05/09/1998
|MAC
|Visar Musliu
|IN
|13/11/1994
|MAC
|Darko Velkovski
|IN
|21/06/1995
|MAC
|Ezgjan Alioski
|IN
|12/02/1992
|MAC
|Gjoko Zajkov
|IN
|10/02/1995
|MAC
|Stefan Ristovski
|IN
|12/02/1992
|MAC
|Kire Ristevski
|IN
|22/10/1990
|MAC
|Stefan Aškovski
|IN
|24/02/1992
|MAC
|Todor Todoroski
|IN
|26/02/1999
|MAC
|Nikola Serafimov
|IN
|11/08/1999
|MAC
|Eljif Elmas
|IN
|24/09/1999
|MAC
|Jani Atanasov
|IN
|31/10/1999
|MAC
|Boban Nikolov
|IN
|28/07/1994
|MAC
|Enis Bardhi
|IN
|02/07/1995
|MAC
|Stefan Spirovski
|IN
|23/08/1990
|MAC
|Arijan Ademi
|IN
|29/05/1991
|MAC
|Tihomir Kostadinov
|IN
|04/03/1996
|MAC
|Ennur Totre
|IN
|29/10/1996
|MAC
|Darko Churlinov
|IN
|11/07/2000
|MAC
|Erdal Rakip
|IN
|13/02/1996
|MAC
|Daniel Avramovski
|IN
|20/02/1995
|MAC
|Nikola Gjorgjev
|IN
|22/08/1997
|MAC
|Adis Jahovic
|IN
|18/03/1987
|MAC
|Aleksandar Trajkovski
|IN
|05/09/1992
|MAC
|Milan Ristovski
|IN
|08/04/1998
|MAC
|Bojan Miovski
|IN
|24/06/1999
|MAC
|Dorian Babunski
|IN
|29/08/1996
|MAC
|Valon Ethemi
|IN
|03/10/1997
|MAC
|Blagoja Milevski
|IN
|25/03/1971
|MAC