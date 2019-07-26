    Noord-Macedonië

    Noord-Macedonië

    gesticht:
    01/07/1992
    adres:


    trainer:
    Blagoja Milevski
     naamtr.geborenpos.nat.
    Damjan ŠiškovskiIN18/03/1995MAC
    Deyan IlievIN25/02/1995MAC
    Stole DimitrievskiIN25/12/1993MAC
    Risto JankovIN05/09/1998MAC
    Visar MusliuIN13/11/1994MAC
    Darko VelkovskiIN21/06/1995MAC
    Ezgjan AlioskiIN12/02/1992MAC
    Gjoko ZajkovIN10/02/1995MAC
    Stefan RistovskiIN12/02/1992MAC
    Kire RistevskiIN22/10/1990MAC
    Stefan AškovskiIN24/02/1992MAC
    Todor TodoroskiIN26/02/1999MAC
    Nikola SerafimovIN11/08/1999MAC
    Eljif ElmasIN24/09/1999MAC
    Jani AtanasovIN31/10/1999MAC
    Boban NikolovIN28/07/1994MAC
    Enis BardhiIN02/07/1995MAC
    Stefan SpirovskiIN23/08/1990MAC
    Arijan AdemiIN29/05/1991MAC
    Tihomir KostadinovIN04/03/1996MAC
    Ennur TotreIN29/10/1996MAC
    Darko ChurlinovIN11/07/2000MAC
    Erdal RakipIN13/02/1996MAC
    Daniel AvramovskiIN20/02/1995MAC
    Nikola GjorgjevIN22/08/1997MAC
    Adis JahovicIN18/03/1987MAC
    Aleksandar TrajkovskiIN05/09/1992MAC
    Milan RistovskiIN08/04/1998MAC
    Bojan MiovskiIN24/06/1999MAC
    Dorian BabunskiIN29/08/1996MAC
    Valon EthemiIN03/10/1997MAC
    Blagoja MilevskiIN25/03/1971MAC