    MSK Zilina

    uitslagen en klassement

    UEFA Europa Conference LeagueCo. League Play-off ronde terug

    MSK Zilina

    website:
    http://www.mskzilina.sk/
    gesticht:
    20/06/1908
    stadion:
    Štadión pod Dubnom
    adres:
    Sportová ul. 9
    Žilina
    Slowakije
    trainer:
    Peter Cernak
     naamtr.geborenpos.nat.
    Milos VolesakIN20/04/1984SLW
    Samuel PetrasIN10/04/1999SLW
    Lubomir BelkoIN04/02/2002SLW
    Marek TeplanIN07/07/2002SLW
    Branislav SlukaIN23/01/1999SLW
    Benson AnangIN01/05/2000GHA
    Jan MinarikIN25/07/1997SLO
    Dominik JavorcekIN02/11/2002SLW
    Tomas NemcikIN19/04/2001SLW
    Marian TandaraIN06/03/2002SLW
    Samuel SulaIN17/01/2000SLW
    Patrik LeitnerIN07/02/2002SLW
    Abasa AremeyawIN15/08/2003GHA
    Richmond OwusuIN02/02/2003GHA
    Adam KopasIN16/08/1999SLW
    Miroslav GonoIN01/11/2000SLW
    Patrick MyslovicIN28/05/2001SLW
    Enis FazlagikjIN27/03/2000MAC
    Jakub PaurIN04/07/1992SLW
    Krisztian BariIN06/02/2001SLW
    Filip MrazIN19/05/2001SLW
    Lukas JanosikIN05/03/1994SLO
    samuel JavorcekIN09/02/2004SLW
    Patrik IlkoIN16/02/2001SLW
    David DurisIN18/03/1999SLW
    Adrian KapralikIN10/06/2002SLW
    Matus RusnakIN14/07/1999SLW
    Timotej JamborIN04/04/2003SLW
    Tibor SlebodníkIN21/09/2000SLW
    Elvis Mashike SukisaIN06/06/1994TSJ
    Peter CernakIN21/01/1976SLW