MSK Zilina
uitslagen en klassement
UEFA Europa Conference LeagueCo. League Play-off ronde terug
MSK Zilina
|naam
|tr.
|geboren
|pos.
|nat.
|Milos Volesak
|IN
|20/04/1984
|SLW
|Samuel Petras
|IN
|10/04/1999
|SLW
|Lubomir Belko
|IN
|04/02/2002
|SLW
|Marek Teplan
|IN
|07/07/2002
|SLW
|Branislav Sluka
|IN
|23/01/1999
|SLW
|Benson Anang
|IN
|01/05/2000
|GHA
|Jan Minarik
|IN
|25/07/1997
|SLO
|Dominik Javorcek
|IN
|02/11/2002
|SLW
|Tomas Nemcik
|IN
|19/04/2001
|SLW
|Marian Tandara
|IN
|06/03/2002
|SLW
|Samuel Sula
|IN
|17/01/2000
|SLW
|Patrik Leitner
|IN
|07/02/2002
|SLW
|Abasa Aremeyaw
|IN
|15/08/2003
|GHA
|Richmond Owusu
|IN
|02/02/2003
|GHA
|Adam Kopas
|IN
|16/08/1999
|SLW
|Miroslav Gono
|IN
|01/11/2000
|SLW
|Patrick Myslovic
|IN
|28/05/2001
|SLW
|Enis Fazlagikj
|IN
|27/03/2000
|MAC
|Jakub Paur
|IN
|04/07/1992
|SLW
|Krisztian Bari
|IN
|06/02/2001
|SLW
|Filip Mraz
|IN
|19/05/2001
|SLW
|Lukas Janosik
|IN
|05/03/1994
|SLO
|samuel Javorcek
|IN
|09/02/2004
|SLW
|Patrik Ilko
|IN
|16/02/2001
|SLW
|David Duris
|IN
|18/03/1999
|SLW
|Adrian Kapralik
|IN
|10/06/2002
|SLW
|Matus Rusnak
|IN
|14/07/1999
|SLW
|Timotej Jambor
|IN
|04/04/2003
|SLW
|Tibor Slebodník
|IN
|21/09/2000
|SLW
|Elvis Mashike Sukisa
|IN
|06/06/1994
|TSJ
|Peter Cernak
|IN
|21/01/1976
|SLW