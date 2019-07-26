    Milsami

    uitslagen en klassement

    UEFA Europa Conference LeagueCo. League 2e kwalificatieronde terug

    Milsami

    stadion:
    CSR Orhei
    adres:

    Orhei
    Moldavië
    trainer:
    Serghei Dubrovin
     naamtr.geborenpos.nat.
    Emil TimburIN21/07/1997MOL
    Victor BugaIN26/06/1994MOL
    Vladislav ButucIN21/07/1999MOL
    Daniil ZaporojanIN02/10/2002MOL
    Vadim DijinariIN01/04/1999MOL
    Vadim BolohanIN15/08/1986MOL
    Ion GhimpIN11/09/1996MOL
    Petru RacuIN17/07/1987MOL
    Igor ArhiriiIN17/02/1997MOL
    Eugen ZasavitchiIN24/11/1992MOL
    Vasile JardanIN20/07/1993MOL
    Nichita IurascoIN17/05/1999MOL
    Alexandru DedovIN26/07/1989MOL
    Alexandru AntoniucIN23/05/1989MOL
    Igor LambarskiyIN26/11/1992RUS
    Daniel PislaIN14/06/1986MOL
    Vitus AmouguiIN15/01/1996KAM
    Radu GinsariIN10/12/1991MOL
    Sergiu NazarIN02/07/1997MOL
    Sergiu IstratiIN07/08/1988MOL
    Serghei DubrovinIN04/01/1952MOL