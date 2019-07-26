Milsami
uitslagen en klassement
UEFA Europa Conference LeagueCo. League 2e kwalificatieronde terug
Milsami
|naam
|tr.
|geboren
|pos.
|nat.
|Emil Timbur
|IN
|21/07/1997
|MOL
|Victor Buga
|IN
|26/06/1994
|MOL
|Vladislav Butuc
|IN
|21/07/1999
|MOL
|Daniil Zaporojan
|IN
|02/10/2002
|MOL
|Vadim Dijinari
|IN
|01/04/1999
|MOL
|Vadim Bolohan
|IN
|15/08/1986
|MOL
|Ion Ghimp
|IN
|11/09/1996
|MOL
|Petru Racu
|IN
|17/07/1987
|MOL
|Igor Arhirii
|IN
|17/02/1997
|MOL
|Eugen Zasavitchi
|IN
|24/11/1992
|MOL
|Vasile Jardan
|IN
|20/07/1993
|MOL
|Nichita Iurasco
|IN
|17/05/1999
|MOL
|Alexandru Dedov
|IN
|26/07/1989
|MOL
|Alexandru Antoniuc
|IN
|23/05/1989
|MOL
|Igor Lambarskiy
|IN
|26/11/1992
|RUS
|Daniel Pisla
|IN
|14/06/1986
|MOL
|Vitus Amougui
|IN
|15/01/1996
|KAM
|Radu Ginsari
|IN
|10/12/1991
|MOL
|Sergiu Nazar
|IN
|02/07/1997
|MOL
|Sergiu Istrati
|IN
|07/08/1988
|MOL
|Serghei Dubrovin
|IN
|04/01/1952
|MOL