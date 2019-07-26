La Fiorita
uitslagen en klassement
UEFA Europa Conference LeagueCo. League 1e kwalificatieronde terug
La Fiorita
|naam
|tr.
|geboren
|pos.
|nat.
|Gianluca Vivan
|IN
|27/12/1983
|ITA
|Alan Neri
|IN
|11/07/1997
|SMR
|Simone Venturini
|IN
|27/05/1998
|ITA
|Marco Gasperoni
|IN
|18/02/1992
|ITA
|Roberto Di Maio
|IN
|21/09/1982
|ITA
|Andrea Grandoni
|IN
|23/03/1997
|SMR
|Andrea Brighi
|IN
|29/07/1992
|ITA
|Filippo Santi
|IN
|23/01/2001
|SMR
|Ivan Pedrelli
|IN
|08/04/1986
|ITA
|Simone Loiodice
|IN
|16/03/1989
|ITA
|Armando Amati
|IN
|15/01/1995
|ITA
|Danilo Rinaldi
|IN
|18/04/1986
|SMR
|Simone Errico
|IN
|30/04/1992
|ITA
|Samuel Pancotti
|IN
|31/10/2000
|SMR
|Marcello Mularoni
|IN
|08/09/1998
|SMR
|Tommaso Zafferani
|IN
|19/02/1996
|SMR
|Francesco Perrotta
|IN
|27/08/1981
|ITA
|Paolo Votino
|IN
|01/03/2000
|ITA
|Lorenzo Lunadei
|IN
|12/07/1997
|SMR
|Fabrizio Castellazzi
|IN
|29/07/1984
|ITA
|Tommaso Guidi
|IN
|21/10/1998
|ITA
|Riccardo Zulli
|IN
|08/09/2000
|ITA
|Matteo Prandelli
|IN
|18/11/1988
|ITA
|Ramiro Lago
|IN
|14/10/1987
|ARG
|Giordan Bardeggia
|IN
|30/09/2000
|ITA
|Nicola Berardi
|IN
|05/08/1969
|SMR