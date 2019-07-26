    La Fiorita

    uitslagen en klassement

    UEFA Europa Conference LeagueCo. League 1e kwalificatieronde terug

    La Fiorita

    stadion:
    Montegiardino
    adres:


    trainer:
    Nicola Berardi
     naamtr.geborenpos.nat.
    Gianluca VivanIN27/12/1983ITA
    Alan NeriIN11/07/1997SMR
    Simone VenturiniIN27/05/1998ITA
    Marco GasperoniIN18/02/1992ITA
    Roberto Di MaioIN21/09/1982ITA
    Andrea GrandoniIN23/03/1997SMR
    Andrea BrighiIN29/07/1992ITA
    Filippo SantiIN23/01/2001SMR
    Ivan PedrelliIN08/04/1986ITA
    Simone LoiodiceIN16/03/1989ITA
    Armando AmatiIN15/01/1995ITA
    Danilo RinaldiIN18/04/1986SMR
    Simone ErricoIN30/04/1992ITA
    Samuel PancottiIN31/10/2000SMR
    Marcello MularoniIN08/09/1998SMR
    Tommaso ZafferaniIN19/02/1996SMR
    Francesco PerrottaIN27/08/1981ITA
    Paolo VotinoIN01/03/2000ITA
    Lorenzo LunadeiIN12/07/1997SMR
    Fabrizio CastellazziIN29/07/1984ITA
    Tommaso GuidiIN21/10/1998ITA
    Riccardo ZulliIN08/09/2000ITA
    Matteo PrandelliIN18/11/1988ITA
    Ramiro LagoIN14/10/1987ARG
    Giordan BardeggiaIN30/09/2000ITA
    Nicola BerardiIN05/08/1969SMR