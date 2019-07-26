FC Basel
uitslagen en klassement
UEFA Europa Conference LeagueCo. League 1/8 finale heen
FC Basel
|naam
|tr.
|geboren
|pos.
|nat.
|Djordje Nikolic
|IN
|13/04/1997
|SER
|Heinz Lindner
|IN
|17/07/1990
|OOS
|Felix Gebhardt
|IN
|01/03/2002
|DUI
|Tim Spycher
|IN
|13/04/2004
|ZWI
|Raoul Petretta
|IN
|24/03/1997
|ITA
|Andy Pelmard
|IN
|12/03/2000
|FRA
|Sergio López
|IN
|08/04/1999
|SPA
|Nasser Djiga
|IN
|15/11/2002
|BUR
|Tomás Tavares
|IN
|07/03/2001
|POR
|Strahinja Pavlovic
|IN
|24/05/2001
|SER
|Noah Katterbach
|IN
|13/04/2001
|DUI
|Michael Lang
|IN
|08/02/1991
|ZWI
|Taulant Xhaka
|IN
|28/03/1991
|ALB
|Valentin Stocker
|IN
|12/04/1989
|ZWI
|Andrea Padula
|IN
|04/04/1996
|ZWI
|Pajtim Kasami
|IN
|02/06/1992
|ZWI
|Matías Palacios
|IN
|10/05/2002
|ARG
|Darian Males
|IN
|03/05/2001
|ZWI
|Liam Chipperfield
|IN
|14/02/2004
|ZWI
|Wouter Burger
|IN
|16/02/2001
|NED
|Emmanuel Essiam
|IN
|19/12/2003
|GHA
|Fabian Frei
|IN
|08/01/1989
|ZWI
|Liam Millar
|IN
|27/09/1999
|CAN
|Sebastiano Esposito
|IN
|02/07/2002
|ITA
|Dan Ndoye
|IN
|25/10/2000
|ZWI
|Joelson Fernandes
|IN
|28/02/2003
|POR
|Andrin Hunziker
|IN
|21/02/2003
|ZWI
|Ádám Szalai
|IN
|09/12/1987
|HON
|Fedor Chalov
|IN
|10/04/1998
|RUS
|Guillermo Abascal
|IN
|13/04/1989
|SPA