    FC Basel

    FC Basel

    FC Basel

    website:
    http://www.fcb.ch
    gesticht:
    15/11/1893
    stadion:
    Sankt Jakob-Park
    adres:
    Gellertstrasse 235
    Basel
    Zwitserland
    trainer:
    Patrick Rahmen
     naamtr.geborenpos.nat.
    Djordje NikolicIN13/04/1997SER
    Heinz LindnerIN17/07/1990OOS
    Felix GebhardtIN01/03/2002DUI
    Tim SpycherIN13/04/2004ZWI
    Raoul PetrettaIN24/03/1997ITA
    Andy PelmardIN12/03/2000FRA
    Sergio LópezIN08/04/1999SPA
    Nasser DjigaIN15/11/2002BUR
    Tomás TavaresIN07/03/2001POR
    Strahinja PavlovicIN24/05/2001SER
    Noah KatterbachIN13/04/2001DUI
    Michael LangIN08/02/1991ZWI
    Taulant XhakaIN28/03/1991ALB
    Valentin StockerIN12/04/1989ZWI
    Andrea PadulaIN04/04/1996ZWI
    Pajtim KasamiIN02/06/1992ZWI
    Matías PalaciosIN10/05/2002ARG
    Darian MalesIN03/05/2001ZWI
    Liam ChipperfieldIN14/02/2004ZWI
    Wouter BurgerIN16/02/2001NED
    Emmanuel EssiamIN19/12/2003GHA
    Fabian FreiIN08/01/1989ZWI
    Liam MillarIN27/09/1999CAN
    Sebastiano EspositoIN02/07/2002ITA
    Dan NdoyeIN25/10/2000ZWI
    Joelson FernandesIN28/02/2003POR
    Andrin HunzikerIN21/02/2003ZWI
    Ádám SzalaiIN09/12/1987HON
    Fedor ChalovIN10/04/1998RUS
    Guillermo AbascalIN13/04/1989SPA