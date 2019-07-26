    Drita

    uitslagen en klassement

    UEFA Europa Conference LeagueCo. League 2e kwalificatieronde terug

    Drita

    stadion:
    Gjilan
    adres:

    Gjilan
    Kosovo
    trainer:
    Ardijan Nuhiji
     naamtr.geborenpos.nat.
    Faton MalokuIN11/06/1991KOS
    Dorart RamadaniIN02/10/1998KOS
    Leutrim RexhepiIN16/04/1994KOS
    Ardian LimaniIN18/11/1993KOS
    Ardijan CuculiIN19/07/1987MAC
    Enhar CakoliIN26/05/2000KOS
    Prince BaldeIN22/03/1998LIA
    Ilir BlakçoriIN01/02/1993KOS
    Përparim IslamiIN01/05/1995KOS
    Hamdi NamaniIN16/10/1995KOS
    Henri OnokaIN08/08/1998TUR
    Erjon VucajIN25/12/1990ALB
    Albin KrasniqiIN03/06/2001KOS
    Astrit FazliuIN28/10/1987KOS
    Muharrem JashariIN21/02/1998KOS
    Drilon IslamiIN18/07/2000KOS
    Betim HaxhimusaIN14/04/1992KOS
    Kastriot RexhaIN27/09/1988KOS
    Almir AjzerajIN05/10/1997KOS
    Almir KryeziuIN14/10/1998KOS
    Esosa PriestleyIN25/06/1996NGR
    Arbnor MujaIN29/11/1998KOS
    Marko SimonovskiIN02/01/1992MAC
    Agim ZekaIN06/09/1988ALB
    Ardit TahiriIN06/10/2002KOS
    Ardijan NuhijiIN07/12/1978MAC