Drita
uitslagen en klassement
UEFA Europa Conference LeagueCo. League 2e kwalificatieronde terug
Drita
|naam
|tr.
|geboren
|pos.
|nat.
|Faton Maloku
|IN
|11/06/1991
|KOS
|Dorart Ramadani
|IN
|02/10/1998
|KOS
|Leutrim Rexhepi
|IN
|16/04/1994
|KOS
|Ardian Limani
|IN
|18/11/1993
|KOS
|Ardijan Cuculi
|IN
|19/07/1987
|MAC
|Enhar Cakoli
|IN
|26/05/2000
|KOS
|Prince Balde
|IN
|22/03/1998
|LIA
|Ilir Blakçori
|IN
|01/02/1993
|KOS
|Përparim Islami
|IN
|01/05/1995
|KOS
|Hamdi Namani
|IN
|16/10/1995
|KOS
|Henri Onoka
|IN
|08/08/1998
|TUR
|Erjon Vucaj
|IN
|25/12/1990
|ALB
|Albin Krasniqi
|IN
|03/06/2001
|KOS
|Astrit Fazliu
|IN
|28/10/1987
|KOS
|Muharrem Jashari
|IN
|21/02/1998
|KOS
|Drilon Islami
|IN
|18/07/2000
|KOS
|Betim Haxhimusa
|IN
|14/04/1992
|KOS
|Kastriot Rexha
|IN
|27/09/1988
|KOS
|Almir Ajzeraj
|IN
|05/10/1997
|KOS
|Almir Kryeziu
|IN
|14/10/1998
|KOS
|Esosa Priestley
|IN
|25/06/1996
|NGR
|Arbnor Muja
|IN
|29/11/1998
|KOS
|Marko Simonovski
|IN
|02/01/1992
|MAC
|Agim Zeka
|IN
|06/09/1988
|ALB
|Ardit Tahiri
|IN
|06/10/2002
|KOS
|Ardijan Nuhiji
|IN
|07/12/1978
|MAC