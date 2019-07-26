    Barry Town United

    Barry Town United

    stadion:
    Jenner Park
    adres:

    Barry
    Wales
    trainer:
    Gavin Chesterfield
     naamtr.geborenpos.nat.
    Mike LewisIN04/04/1989WAL
    Rhys AbbruzzeseIN28/03/1998WAL
    Luke CooperIN02/04/1993WAL
    Chris HughIN22/01/1992WAL
    Luke CummingsIN25/10/1991WAL
    Curtis McDonaldIN24/03/1988WAL
    Evan PressIN26/06/2000WAL
    Callum SaintyIN12/05/1996WAL
    Jordan CotterillIN20/10/1988WAL
    Clayton GreenIN27/02/1994WAL
    Troy GreeningIN17/04/1993ENG
    Robbie PattenIN29/11/1996WAL
    Theo WhartonIN15/11/1994SKN
    Keyon ReffellIN06/10/1990WAL
    Kayne McLaggonIN21/09/1990WAL
    Nathaniel JarvisIN20/10/1991WAL
    Gavin ChesterfieldINWAL