Barry Town United
Barry Town United
|naam
|tr.
|geboren
|pos.
|nat.
|Mike Lewis
|IN
|04/04/1989
|WAL
|Rhys Abbruzzese
|IN
|28/03/1998
|WAL
|Luke Cooper
|IN
|02/04/1993
|WAL
|Chris Hugh
|IN
|22/01/1992
|WAL
|Luke Cummings
|IN
|25/10/1991
|WAL
|Curtis McDonald
|IN
|24/03/1988
|WAL
|Evan Press
|IN
|26/06/2000
|WAL
|Callum Sainty
|IN
|12/05/1996
|WAL
|Jordan Cotterill
|IN
|20/10/1988
|WAL
|Clayton Green
|IN
|27/02/1994
|WAL
|Troy Greening
|IN
|17/04/1993
|ENG
|Robbie Patten
|IN
|29/11/1996
|WAL
|Theo Wharton
|IN
|15/11/1994
|SKN
|Keyon Reffell
|IN
|06/10/1990
|WAL
|Kayne McLaggon
|IN
|21/09/1990
|WAL
|Nathaniel Jarvis
|IN
|20/10/1991
|WAL
|Gavin Chesterfield
|IN
|WAL