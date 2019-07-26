Albanië
uitslagen en klassement
EK-kwalificatieEK Kwal. Groep H speeldag 10
Albanië
|naam
|tr.
|geboren
|pos.
|nat.
|Thomas Strakosha
|IN
|19/03/1995
|ALB
|Etrit Berisha
|IN
|10/03/1989
|ALB
|Gentian Selmani
|IN
|09/03/1998
|ALB
|Alban Hoxha
|IN
|23/11/1987
|ALB
|Marco Molla
|IN
|19/06/2002
|ALB
|Mario Mitaj
|IN
|06/08/2003
|ALB
|Hysen Memolla
|IN
|03/07/1992
|ALB
|Elseid Hysaj
|IN
|02/02/1994
|ALB
|Enea Mihaj
|IN
|05/07/1998
|ALB
|Kastriot Dermaku
|IN
|15/01/1992
|ALB
|Iván Balliu
|IN
|01/01/1992
|ALB
|Ardian Ismajli
|IN
|30/09/1996
|ALB
|Lorenc Trashi
|IN
|19/05/1992
|ALB
|Berat Djimsiti
|IN
|19/02/1993
|ALB
|Frédéric Veseli
|IN
|20/11/1992
|ALB
|Ermir Lenjani
|IN
|05/08/1989
|ALB
|Marash Kumbulla
|IN
|08/02/2000
|ALB
|Ramën Çepele
|IN
|21/03/2003
|ALB
|Albi Doka
|IN
|26/06/1997
|ALB
|Erion Hoxhallari
|IN
|15/10/1995
|ALB
|Marsel Ismailgeci
|IN
|14/03/2000
|ALB
|Arlind Ajeti
|IN
|25/09/1993
|ALB
|Keidi Bare
|IN
|28/08/1997
|ALB
|Amir Abrashi
|IN
|27/03/1990
|ALB
|Odise Roshi
|IN
|22/05/1991
|ALB
|Lindon Selahi
|IN
|26/02/1999
|ALB
|Klaus Gjasula
|IN
|14/12/1989
|ALB
|Enis Cokaj
|IN
|23/02/1999
|ALB
|Qazim Laci
|IN
|19/01/1996
|ALB
|Sherif Kallaku
|IN
|01/03/1998
|ALB
|Ledian Memushaj
|IN
|07/12/1986
|ALB
|Ylber Ramadani
|IN
|12/04/1996
|ALB
|Nedim Bajrami
|IN
|28/02/1999
|ALB
|Endri Cekici
|IN
|23/11/1996
|ALB
|Bekim Balaj
|IN
|11/01/1991
|ALB
|Myrto Uzuni
|IN
|31/05/1995
|ALB
|Taulant Seferi
|IN
|15/11/1996
|ALB
|Armando Broja
|IN
|10/09/2001
|ALB
|Ernest Muci
|IN
|19/03/2001
|ALB
|Rey Manaj
|IN
|24/02/1997
|ALB
|Sokol Çikalleshi
|IN
|27/07/1990
|ALB
|Edoardo Reja
|IN
|10/10/1945
|ITA