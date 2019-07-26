    Albanië

    uitslagen en klassement

    EK-kwalificatieEK Kwal. Groep H speeldag 10

      ploegptnmm+m-m=d+d-d+/-
    1Frankrijk 251081125619
    2Turkije 231071218315
    3IJsland 191063114113
    4Albanië 131045116142
    5Andorra 410181320-17
    6Moldavië 310190426-22

    Albanië

    adres:


    trainer:
    Edoardo Reja
     naamtr.geborenpos.nat.
    Thomas StrakoshaIN19/03/1995ALB
    Etrit BerishaIN10/03/1989ALB
    Gentian SelmaniIN09/03/1998ALB
    Alban HoxhaIN23/11/1987ALB
    Marco MollaIN19/06/2002ALB
    Mario MitajIN06/08/2003ALB
    Hysen MemollaIN03/07/1992ALB
    Elseid HysajIN02/02/1994ALB
    Enea MihajIN05/07/1998ALB
    Kastriot DermakuIN15/01/1992ALB
    Iván BalliuIN01/01/1992ALB
    Ardian IsmajliIN30/09/1996ALB
    Lorenc TrashiIN19/05/1992ALB
    Berat DjimsitiIN19/02/1993ALB
    Frédéric VeseliIN20/11/1992ALB
    Ermir LenjaniIN05/08/1989ALB
    Marash KumbullaIN08/02/2000ALB
    Ramën ÇepeleIN21/03/2003ALB
    Albi DokaIN26/06/1997ALB
    Erion HoxhallariIN15/10/1995ALB
    Marsel IsmailgeciIN14/03/2000ALB
    Arlind AjetiIN25/09/1993ALB
    Keidi BareIN28/08/1997ALB
    Amir AbrashiIN27/03/1990ALB
    Odise RoshiIN22/05/1991ALB
    Lindon SelahiIN26/02/1999ALB
    Klaus GjasulaIN14/12/1989ALB
    Enis CokajIN23/02/1999ALB
    Qazim LaciIN19/01/1996ALB
    Sherif KallakuIN01/03/1998ALB
    Ledian MemushajIN07/12/1986ALB
    Ylber RamadaniIN12/04/1996ALB
    Nedim BajramiIN28/02/1999ALB
    Endri CekiciIN23/11/1996ALB
    Bekim BalajIN11/01/1991ALB
    Myrto UzuniIN31/05/1995ALB
    Taulant SeferiIN15/11/1996ALB
    Armando BrojaIN10/09/2001ALB
    Ernest MuciIN19/03/2001ALB
    Rey ManajIN24/02/1997ALB
    Sokol ÇikalleshiIN27/07/1990ALB
    Edoardo RejaIN10/10/1945ITA