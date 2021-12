WK zwemmen: Lecluyse, Croenen en Aerents overleven de reeksen niet

09:43 09 uur 43. Belgen sneuvelen in reeksen. De ochtendsessie is voorlopig geen succes voor de Belgen. Louis Croenen (100m wisselslag), Fanny Lecluyse (100m wisselslag) en Jasper Aerents (50m vrije slag) bleven allemaal steken in de reeksen. De 27-jarige Croenen werd 8e in de 4e reeks van de 100 meter wisselslag in 53"32 en eindigde zo 20e in totaal. Dat volstond niet voor een stek in de halve finales. Croenen bleef 24 honderdste seconde boven zijn persoonlijk record. Lecluyse werd 6e in de 4e reeks van de 100 meter wisselslag in 1'00"52. Haar persoonlijk record bedraagt 59"98. Met de 21e totaaltijd kwam ze te kort voor de halve finales. Aerents ten slotte zwom naar de 7e plaats in de 10e reeks van de 50 meter vrije slag in 21"70, de 21e tijd in totaal. Zijn persoonlijke record is 21"39. . Belgen sneuvelen in reeksen De ochtendsessie is voorlopig geen succes voor de Belgen. Louis Croenen (100m wisselslag), Fanny Lecluyse (100m wisselslag) en Jasper Aerents (50m vrije slag) bleven allemaal steken in de reeksen.



De 27-jarige Croenen werd 8e in de 4e reeks van de 100 meter wisselslag in 53"32 en eindigde zo 20e in totaal. Dat volstond niet voor een stek in de halve finales. Croenen bleef 24 honderdste seconde boven zijn persoonlijk record.



Lecluyse werd 6e in de 4e reeks van de 100 meter wisselslag in 1'00"52. Haar persoonlijk record bedraagt 59"98. Met de 21e totaaltijd kwam ze te kort voor de halve finales.



Aerents ten slotte zwom naar de 7e plaats in de 10e reeks van de 50 meter vrije slag in 21"70, de 21e tijd in totaal. Zijn persoonlijke record is 21"39.

17:22 17 uur 22. Lecluyse tikt als 7e aan in finale 50 meter schoolslag. In de finale van de 50 meter schoolslag heeft Fanny Lecluyse de 7e tijd (29"95) neergezet.De Israëlische Anastasia Gorbenko ging met het goud aan de haal in 29"34. Lecluyse tikte eerder in Abu Dhabi in de eerste halve finale als derde aan in 29"85. Zaterdag komt onze landgenote ook nog in actie op de 100 meter wissel.

09:50 09 uur 50. Valentine Dumont met PR op 800 vrij. Valentine Dumont heeft haar snelste 800m vrij gezwommen met 8'29"17, een verbetering van haar PR met 43 honderdsten. Ze eindigde daarmee tweede in de tweede van 4 reeksen achter de Spaanse Maria De Valdes (8"28'94). Dumont, die 16 honderdsten tekortkwam voor het BR, kon geen finale bemachtigen. Ze had de 16e tijd, de top 8 stootte door.



Dumont, die 16 honderdsten tekortkwam voor het BR, kon geen finale bemachtigen. Ze had de 16e tijd, de top 8 stootte door.

09:14 09 uur 14. Croenen out op 100 vlinder, Thijs op 200 vrij. Louis Croenen en Thomas Thijs hebben zich niet door de reeksen kunnen spartelen. Croenen zette 52"11 neer op de 100m vlinder, hij werd 8e in zijn reeks met de 38e tijd van alle deelnemers. Zijn PR bedraagt 51"35. De top 16 mocht naar de halve finales. Op de 200m vrij kwam Thomas Thijs tot 1'45"92, 1,5 seconde boven zijn PR van 1'44"45. Hij eindigde 9e in zijn reeks en zette de 24e tijd neer. Enkel de top 8 haalde de finale.



Op de 200m vrij kwam Thomas Thijs tot 1'45"92, 1,5 seconde boven zijn PR van 1'44"45. Hij eindigde 9e in zijn reeks en zette de 24e tijd neer. Enkel de top 8 haalde de finale.

17:11 17 uur 11. Lecluyse stoot door naar finale. Fanny Lecluyse heeft zich in Abu Dhabi geplaatst voor de finale van de 50 meter schoolslag. Florine Gaspard, onze andere landgenote op dat nummer, werd uitgeschakeld. Lecluyse tikte in de eerste halve finale als derde aan in 29"85. Gaspard werd 6e (op acht) in 30"10. Lecluyse stootte met de 7e chrono door naar de finale, Gaspard had de 11e tijd. De finale wordt morgenmiddag gezwommen om 15.42 uur.

Lecluyse tikte in de eerste halve finale als derde aan in 29"85. Gaspard werd 6e (op acht) in 30"10. Lecluyse stootte met de 7e chrono door naar de finale, Gaspard had de 11e tijd.

De finale wordt morgenmiddag gezwommen om 15.42 uur.

10:41 10 uur 41. Gaspard na "swim off" door naar halve finales. Florine Gaspard (19) heeft zich bij Fanny Lecluyse geschaard in de halve finales van de 50m school. De 19-jarige was in een "swim off" beter dan de Britse Molly Renshaw. Allebei hadden ze met 30"45 de 16e tijd neergezet in de reeksen. Om de 16e halvefinalist te kennen moesten ze tegen elkaar duelleren: Gaspard zwom in de barrage 30"11, Renshaw 30"33).



Allebei hadden ze met 30"45 de 16e tijd neergezet in de reeksen. Om de 16e halvefinalist te kennen moesten ze tegen elkaar duelleren: Gaspard zwom in de barrage 30"11, Renshaw 30"33).

10:34 10 uur 34. Croenen 18e in reeksen 200m wisselslag. Louis Croenen is nog een 2e keer in het bad gedoken vanochtend: hij kwam in de buurt van zijn PR (1'56"48) op de 200m wisselslag, maar 1'56"64 was niet genoeg. Het was de 18e tijd op 36. De Japanner Daiya Seto was de snelste met 1'52"38, de Amerikaan Kieran Smith mocht als 8e en laatste mee naar de finale met 1'54"01.



De Japanner Daiya Seto was de snelste met 1'52"38, de Amerikaan Kieran Smith mocht als 8e en laatste mee naar de finale met 1'54"01.

09:46 09 uur 46. Thijs strandt in reeksen 400m vrij met 38e tijd. Thomas Thijs zette op de 400m vrij 3'48"07 neer, goed voor de 9e plaats in de 4e reeks. Enkel de reekswinnaar Alfonso Enrique Mestre Vivas (3'39"52) kon met die tijd door naar de finale met 8. De toptijd in de reeksen kwam op naam van de Oostenrijker Felix Auboeck met 3'37"91. De 24-jarige Thijs zwom de 38e tijd op 62 deelnemers.



De toptijd in de reeksen kwam op naam van de Oostenrijker Felix Auboeck met 3'37"91. De 24-jarige Thijs zwom de 38e tijd op 62 deelnemers.

09:42 09 uur 42. Lecluyse door op 50m school, barrage voor Gaspard. Fanny Lecluyse zette de 9e tijd neer in de reeksen van de 50m school en mag naar de halve finales. Met 30"16 werd ze 4e in de 8e en laatste reeks. Dat was 42 honderdsten boven haar PR (29"74 in december 2015). De snelste van de reeksen was de Jamaicaanse Alia Atkinson (29"55). Florine Gaspard kwam in de zesde reeks als derde aan in 30"45, 75 honderdsten boven haar Belgische record (29"70), dat ze op 6 november in het Russische Kazan zwom. De 19-jarige Belgische eindigde als zestiende ex aequo met de Britse Molly Renshaw. Een barrage (swim off) moet beslissen over het laatste ticket voor de halve finales.



Florine Gaspard kwam in de zesde reeks als derde aan in 30"45, 75 honderdsten boven haar Belgische record (29"70), dat ze op 6 november in het Russische Kazan zwom.



De 19-jarige Belgische eindigde als zestiende ex aequo met de Britse Molly Renshaw. Een barrage (swim off) moet beslissen over het laatste ticket voor de halve finales.

09:35 09 uur 35. Logan Vanhuys eindigt 27e in open water. Abu Dhabi stond ook garant voor de finale van de World Series Marathon (in open water). Logan Vanhuys legde beslag op de 27e plek in de 10 km. De zege was voor de Duitse olympische kampioen Florian Wellbrock. De 24-jarige Vanhuys finishte in 1u49'17"20, 1'07"80 trager dan Wellbrock. Die won in 1u48'09"40 na een spannende strijd met de Italiaan Domenico Acerenza, tweede op 2"60. Brons was voor Hongaars viceolympisch kampioen Kristof Rasovszky op 14"2 seconden. Er namen 67 zwemmers deel.



De 24-jarige Vanhuys finishte in 1u49'17"20, 1'07"80 trager dan Wellbrock. Die won in 1u48'09"40 na een spannende strijd met de Italiaan Domenico Acerenza, tweede op 2"60. Brons was voor Hongaars viceolympisch kampioen Kristof Rasovszky op 14"2 seconden. Er namen 67 zwemmers deel.

09:17 09 uur 17. Dumont 18e in reeksen 200m vrij. Valentine Dumont is met een 18e tijd (op 49) uitgezwommen in de reeksen van de 200m vrij. Met 1'57"56 kwam ze bijna 2,5 seconde boven haar BR (1'54"97 in 2020) uit. Dit seizoen was 1'55"34 haar beste tijd. De laatste finaliste voor vanmiddag is de Nederlandse Marrit Steenbergen met 1'54"70.



De laatste finaliste voor vanmiddag is de Nederlandse Marrit Steenbergen met 1'54"70.

09:15 09 uur 15. WK zwemmen Louis Croenen bekroont mooi seizoen met Belgisch record op WK

09:10 09 uur 10. 10 Belgen. De Belgische zwembond selecteerde 10 Belgen. Valentine Dumont, Fanny Lecluyse en Roos Vanotterdijk bij de vrouwen, Jasper Aerents, Thomas Thijs, Louis Croenen, Jérôme Emo en Sébastien De Meulemeester bij de mannen. Die laatste 2 zwemmen alleen de 4x50 vrij.



Die laatste 2 zwemmen alleen de 4x50 vrij.