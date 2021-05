Louis Croenen sneuvelt op EK zwemmen in halve finale 100m vlinderslag

19:13

19 uur 13. Croenen sneuvelt in halve finales 100m vlinderslag. Louis Croenen is er zaterdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Croenen werd in zijn halve finale achtste en laatste in 52"13, de vierde beste tijd in zijn carrière. De 27-jarige Croenen, die eerder op dit EK zesde werd in de finale van de 200m vlinderslag, was dus iets trager dan deze voormiddag in de reeksen, toen tikte hij aan na 52"06. De olympische kwalificatietijd op de 100 meter vlinderslag is 51"96. Dat haalde Croenen niet. De Kempenaar is echter vooral gefocust op de 200m vlinderslag, waarvoor hij zijn ticket voor de Spelen al op zak heeft. .