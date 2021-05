EK zwemmen: Louis Croenen (200m vlinderslag) als enige Belg naar halve finales

11:38 11 uur 38. Louis Croenen makkelijk naar halve finales! Louis Croenen heeft zich als enige Belg geplaatst voor de halve finales. Op de 200 meter vlinderslag zwom de 27-jarige een tijd van 1'57"31. Goed voor plek 4 in zijn reeks en plek 12 in de eindstand. Een finale kan voor Croenen, indien hij een goede prestatie neerzet vanavond. Het Belgisch record van Croenen staat sinds 2015 op 1'55"39. . Louis Croenen makkelijk naar halve finales! Louis Croenen heeft zich als enige Belg geplaatst voor de halve finales. Op de 200 meter vlinderslag zwom de 27-jarige een tijd van 1'57"31. Goed voor plek 4 in zijn reeks en plek 12 in de eindstand. Een finale kan voor Croenen, indien hij een goede prestatie neerzet vanavond. Het Belgisch record van Croenen staat sinds 2015 op 1'55"39.

11:35 11 uur 35. Jade Smits eindigt op plek 28. Jade Smits kon zich op de 50 meter rugslag niet plaatsen voor de halve finales. Onze landgenote eindigde in een chrono van 28"85 op de 9e plek in haar reeks. Daarmee bekleedt ze in de eindstand plaats 28. Haar Belgisch record van 28"66 kon ze niet verbeteren in Boedapest.

11:24 11 uur 24. Reeksen eindstation voor Dumont en Vermeiren. Ook voor Joséphine Dumont en Fleur Vermeiren (100m schoolslag) zijn de reeksen het eindstation op dit EK. Dumont zette in reeks 2 een tijd van 1'09"61 op de tabellen, goed voor plek 5. In de 3e reeks werd Fleur Vermeiren in 1'11"84 laatste. In de eindstand bekleedt Dumont plek 38, Vermeiren werd 58e op een totaal van 60 deelneemsters. Ook bij de 100m schoolslag ging de top 16 door naar de halve finales.

In de eindstand bekleedt Dumont plek 38, Vermeiren werd 58e op een totaal van 60 deelneemsters. Ook bij de 100m schoolslag ging de top 16 door naar de halve finales.

11:16 11 uur 16. Geen Belgische halve finalist op 100m vrije slag (m). Sébastien De Meulemeester, Thomas Thijs, Alexandre Marcourt en Jasper Aerents hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales op de 100 meter vrije slag. Geen enkele Belg verzekerde zich van een plekje bij de laatste 16. De Meulemeester zette de beste Belgische tijd neer, 49"33, goed voor een 4e plek in reeks 7. Thomas Thijs reeks 6 in 49"46, Alexandre Marcourt werd daarin 4e in 49"58. Jasper Aerents werd 8e in zijn reeks in een tijd van 50"51. Op het totaal van 100 deelnemers werden de Belgische langebaanzwemmers respectievelijk 26e, 35e, 40e en 70e. Het avontuur op de vrije slag eindigt zo in de reeksen.

De Meulemeester zette de beste Belgische tijd neer, 49"33, goed voor een 4e plek in reeks 7. Thomas Thijs reeks 6 in 49"46, Alexandre Marcourt werd daarin 4e in 49"58. Jasper Aerents werd 8e in zijn reeks in een tijd van 50"51.

Op het totaal van 100 deelnemers werden de Belgische langebaanzwemmers respectievelijk 26e, 35e, 40e en 70e. Het avontuur op de vrije slag eindigt zo in de reeksen.