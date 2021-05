18:42

18 uur 42. Buys is zichzelf niet in halve finales. De 100 meter vlinderslag is op een teleurstelling uitgedraaid voor Kimberly Buys. Deze morgen zwom onze landgenote in de reeksen nog naar een tijd van 59"10. In de halve finales kwam ze niet in de buurt van die chrono. Buys strandde op de 8e plaats in haar halve finale, met een tijd van 1'00"18. Dat is ruim 2 seconden boven haar eigen Belgische record (57"91 in Rio 2016). Op dit EK gaat Buys (die nog op zoek is naar een olympisch ticket) vrijdag nog aan de slag op de 4x200 meter vrije slag. Zaterdag staat haar geliefkoosde 50 meter vlinderslag op het menu. Maar dat is geen olympisch nummer. De 4x200 meter vrije slag staat wel op het programma in Tokio. .