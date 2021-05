De beste chrono was voor Nederland met 3'58"67. Het Belgische record staat op 4'05"23. België kon in Boedapest geen aflossingsploeg een olympisch ticket bezorgen. De 4x200m vrij vrouwen en de 4x200m vrij mannen eindigden allebei 7e eerder deze week, de 4x100m vrij mannen ging eruit in de reeksen. Naar Tokio 2020 mogen de top 12 van het WK 2019 én de snelste 4 landen afgeklokt op 31 mei.

Jade Smits, Josephine Dumont, Kimberly Buys en Lana Ravelingien hebben 4'08"50 gezwommen in de reeksen van de 4x100 meter wisselslag, waarmee ze 6e werden in de 2e van 3 reeksen. Met de 17e tijd (op 22) halen ze de finale niet, die is voor de 8 snelste ploegen.

11 uur 17. Lotte Goris en Valentine Dumont niet naar finale 400m vrij. De laatste individuele zwemsters in het Hongaarse bad waren Lotte Goris en Valentine Dumont. Ze slaagden er niet in om de finale van de 400 meter vrije slag te halen. Goris eindigde 3e in de 3e reeks in 4'14"06, de 12e tijd op 43 deelneemsters. Dumont, eerder dit EK zevende op de 200m vrij, tikte in de 5e en laatste reeks als 8e aan in 4'15"75. Ze werd daarmee 22e. Dumont had gehoopt om een OS-ticket te pakken: daarvoor was 4'07"90 nodig. Vorig jaar zwom ze in Rome 4'09"11. De Russin Anna Jegorova stootte met 4'08"87 als snelste door naar de finale van vanavond. .