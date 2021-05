EK zwemmen: estafette-Belgen, Dumont en Smits sneuvelen in de reeksen

12:18 12 uur 18. Ook exit voor Smits . Ook Jade Smits heeft de aftocht moeten blazen in de reeksen. In de derde serie van de 100 meter rugslag zwom de 20-jarige Smits naar de 7e plaats in 1'02"56. Daarmee eindigde ze in de totaalstand als 37e (op 48) en greep ze naast een ticket voor de halve finales (met 16). . Ook exit voor Smits Ook Jade Smits heeft de aftocht moeten blazen in de reeksen. In de derde serie van de 100 meter rugslag zwom de 20-jarige Smits naar de 7e plaats in 1'02"56. Daarmee eindigde ze in de totaalstand als 37e (op 48) en greep ze naast een ticket voor de halve finales (met 16).



12:02 12 uur 02. Dumont uitgeschakeld op 200m school. Joséphine Dumont heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 200 meter schoolslag. Dumont eindigde in de vierde reeks als 9e in 2'32"01. In de totaalstand moest ze genoegen nemen met de 38e plaats (op 44). .



11:32 11 uur 32. De Meulemeester snelste Belg op 200 meter vrije slag. Op de 200 meter vrije slag hebben de 4 Belgen zich niet geplaatst voor de halve finales. Sébastien De Meulemeester was onze beste landgenoot en eindigde in de totaalstand 24e (1'48"48). Dat volstond niet voor een plaats in de halve finales (met 16 deelnemers). Alexandre Marcourt tekende voor de 30e tijd. Thomas Thijs eindigde 40e, Lorenz Weiremans strandde op de 56e plaats (van 76 deelnemers). .



Sébastien De Meulemeester was onze beste landgenoot en eindigde in de totaalstand 24e (1'48"48). Dat volstond niet voor een plaats in de halve finales (met 16 deelnemers).



Alexandre Marcourt tekende voor de 30e tijd. Thomas Thijs eindigde 40e, Lorenz Weiremans strandde op de 56e plaats (van 76 deelnemers).