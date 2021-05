Croenen wordt 6e in EK-finale 200m vlinder, Dumont met BR naar finale 200m vrij

20:13 20 uur 13. 4x200 vrij-ploeg eindigt 7e in finale in trage tijd. Alexandre Marcourt, Sebastien De Meulemeester, Thomas Thijs en Lorenz Weiremans zijn er in de finale van de 4x200m vrij niet in geslaagd om sneller te zwemmen dan vanochtend. Met 7'16"39 waren ze meer dan 3 seconden trager. Dat leverde hen de 7e plaats op, alleen het gediskwalificeerde Zwitserland eindigde 8e. Hadden de Belgen Spanje en Ierland achter zich kunnen laten in een tijd onder 7'12"79" hadden de 4 uitzicht op een olympische plek, maar die droom mogen ze nu opbergen. De 4 overgebleven OS-tickets gaan naar Hongarije, Frankrijk, Zuid-Korea en Ierland. Het goud was voor favoriet Rusland, dat van start tot finish op kop lag en finishte in 7'03"48. Zilver was voor Groot-Brittannië, brons voor Italië. . 4x200 vrij-ploeg eindigt 7e in finale in trage tijd Alexandre Marcourt, Sebastien De Meulemeester, Thomas Thijs en Lorenz Weiremans zijn er in de finale van de 4x200m vrij niet in geslaagd om sneller te zwemmen dan vanochtend. Met 7'16"39 waren ze meer dan 3 seconden trager. Dat leverde hen de 7e plaats op, alleen het gediskwalificeerde Zwitserland eindigde 8e.

Hadden de Belgen Spanje en Ierland achter zich kunnen laten in een tijd onder 7'12"79" hadden de 4 uitzicht op een olympische plek, maar die droom mogen ze nu opbergen. De 4 overgebleven OS-tickets gaan naar Hongarije, Frankrijk, Zuid-Korea en Ierland.

Het goud was voor favoriet Rusland, dat van start tot finish op kop lag en finishte in 7'03"48. Zilver was voor Groot-Brittannië, brons voor Italië.

19:52 19 uur 52. Croenen zwemt naar 6e plek in finale 200m vlinder. Louis Croenen mikte op een medaille in de finale van de 200 meter vlinderslag, maar moet vrede nemen met plaats 6. De 27-jarige Belg tikte aan in 1'55"69. Daarmee was hij sneller dan in de reeksen vanochtend (1'55"96), maar minder snel dan zijn BR van 1'55"39.

Voor het podium had Croenen minstens 1'54"43 moeten zwemmen, de tijd van bronzen man Tamas Kenderesi. De Italiaan Federico Burdisso haalde in 1'54"28 het zilver, op thuiszwemmer en topfavoriet Kristof Milak stond geen maat: 1'51"10.



De 21-jarige Milak is WR-houder. Hij pakte dat in 2019 van Michael Phelps af met 1'50"73.

19:49 19 uur 49. Valentine Dumont met BR naar finale 200m vrij. Valentine Dumont heeft een ticket veroverd voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze eindigde 3e in haar halve finale met een Belgisch record van 1'57"98. De top 2 was automatisch geplaatst, maar ze mocht met de 5e tijd door naar de eindstrijd van morgen.



Dumont wil ook graag de OS-limiet halen, die staat op 1'57"28. Haar BR stond voor deze race op 1'58"29. In haar reeks moest de 20-jarige studente geneeskunde Barbora Seemanova (Tsj) en Federica Pellegrini (Ita) voorlaten: 1'57"20 en 1'57"47. In de 2e halve finale haalden Charlotte Bonnet (Fra) en Freya Anderson (GBr) 1'57"30 en 1'57"71 als top 2.

12:01 12 uur 01. Finaleplaats voor Belgische mannen. De Belgische mannen hebben zich geplaatst voor de finale van de 4x200 meter vrije slag. Alexandre Marcourt, Lorenz Weiremans, Thomas Thijs en Sebastien De Meulemeester zwommen in de tweede reeks naar de vierde plaats in een tijd van 7'13"19. Dat was de 8e tijd en die volstond net voor de finale. Marcourt opende in 1'48"24, daarna volgden Weiremans (1'49"57) en Thijs (1'48"57). Slotzwemmer De Meulemeester zorgde met een sterke beurt in 1'46"81 voor de finaleplaats.

11:17 11 uur 17. Enkel Valentine Dumont stoot door op 200 meter. Valentine Dumont (20) heeft de reeksen van de 200 meter vrije slag overleefd. Met 1'59"09" eindigde ze als tweede in haar reeks en stoot ze met de 7e tijd door naar de halve finales van vanavond. De drie andere Belgische vrouwen op de 200 meter vrije slag sneuvelden in de reeksen. De 21-jarige Lotte Goris (2'01"40), de 18-jarige Lana Ravelingien (2'02"45) en Kimberly Buys (2'02"49) kwamen te kort voor een plaats in de halve finales. Vrijdag zwemmen de vier de estafette op de 4x200 meter vrije slag.

