Belgische mannen zwemmen naar EK-finale, Valentine Dumont (20) stoot ook door

12 uur 01. Finaleplaats voor Belgische mannen. De Belgische mannen hebben zich geplaatst voor de finale van de 4x200 meter vrije slag. Alexandre Marcourt, Lorenz Weiremans, Thomas Thijs en Sebastien De Meulemeester zwommen in de tweede reeks naar de vierde plaats in een tijd van 7'13"19. Dat was de 8e tijd en die volstond net voor de finale. Marcourt opende in 1'48"24, daarna volgden Weiremans (1'49"57) en Thijs (1'48"57). Slotzwemmer De Meulemeester zorgde met een sterke beurt in 1'46"81 voor de finaleplaats. .