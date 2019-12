Gaspard en Hendrickx stranden in de reeksen op 1e EK-dag

12:57

12 uur 57. Gaspard en Hendrickx out in reeksen op dag 1. Florine Gaspard (50m school) en Lander Hendrickx (400m vrij) zijn er op de eerste dag niet in geslaagd de reeksen te overleven. De 17-jarige Gaspard werd 7e in reeks 5 van de 50m schoolslag in 30"74 (PR: 30"54). Ze eindigde als 20e (op 50 deelneemsters) en is voorlopig 2e reserve voor de halve finales. De 14-jarige Italiaanse Benedetta Pilato won de reeks van Gaspard in 29"62, een WR bij de junioren. De 25-jarige Hendrickx werd 9e in reeks 4 van de 400m vrije slag in 3'46"61 (PR: 3'42"99), de 30e chrono op 44 deelnemers. De Italiaan Gabriele Deti domineerde de heats in 3'38"16.