20:13 20 uur 13. Plasschaert opent met 13e plaats. Emma Plasschaert is haar zeilseizoen begonnen met een matige 13e plaats na dag 1 in Mallorca. De tweevoudige en regerende wereldkampioene werd zevende in de eerste regatta van de gele groep. Eline Verstraelen staat voorlopig 37e na een negentiende plaats in de gele groep. William De Smet is in de ILCA7 24e na een zesde en twaalfde plaats in zijn groep. Wannes Van Laer (zestiende en zevende) staat na dag één op de 31e positie. Er komen meer dan 700 zeilers uit een 50-tal verschillende landen aan de start van de Trofeo Princesa Sofia. Zaterdag 9 april worden de medailleraces gevaren. . Plasschaert opent met 13e plaats Emma Plasschaert is haar zeilseizoen begonnen met een matige 13e plaats na dag 1 in Mallorca. De tweevoudige en regerende wereldkampioene werd zevende in de eerste regatta van de gele groep. Eline Verstraelen staat voorlopig 37e na een negentiende plaats in de gele groep. William De Smet is in de ILCA7 24e na een zesde en twaalfde plaats in zijn groep. Wannes Van Laer (zestiende en zevende) staat na dag één op de 31e positie. Er komen meer dan 700 zeilers uit een 50-tal verschillende landen aan de start van de Trofeo Princesa Sofia. Zaterdag 9 april worden de medailleraces gevaren.

20:12 20 uur 12.

11:32 11 uur 32.

11:30 11 uur 30. Met wereldkampioene Emma Plasschaert. In de ILCA 6-klasse komen 95 zeilsters in actie. Het olympische podium is niet aanwezig in Mallorca, de top 3 van het WK wel. Naast winnares Emma Plasschaert varen ook de Poolse zeilster Agata Barwinska (zilver) en Viktorija Andrulyte uit Litouwen uit. Op de Spelen in Tokio werd Plasschaert 4e. . Met wereldkampioene Emma Plasschaert In de ILCA 6-klasse komen 95 zeilsters in actie. Het olympische podium is niet aanwezig in Mallorca, de top 3 van het WK wel.

Naast winnares Emma Plasschaert varen ook de Poolse zeilster Agata Barwinska (zilver) en Viktorija Andrulyte uit Litouwen uit.

Op de Spelen in Tokio werd Plasschaert 4e.

11:28 11 uur 28. Wereldkampioene Emma Plasschaert.