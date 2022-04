22:24 22 uur 24. Emma Plasschaert herpakt zich. Emma Plasschaert is naar de 8e plek gestegen in de Trofeo Princesa Sofia. Ze eindigde als 10e en 3e in de Laser Radial-klasse. Plasschaert telt nu 86 punten na 10 races. Eline Verstraelen werd 2 keer 11e en klimt naar de 54e plaats. De Canadese Sarah Douglas staat nog steeds ruim aan kop voor de Britse Hannah Snellgrove (41) en de Griekse Vasileia Karachaliou (42). In de ILCA 7 steeg Wannes Van Laer naar plaats 23 nadat hij 26e en 24e werd. De Belg heeft momenteel 163 punten. William De Smet werd 27e en 30e en telt 171 punten. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts (49erFX) stegen van de 5e naar de 3e plaats. De Belgen hebben 4 punten achterstand op de Braziliaanse Martine Soffiatti Grael en Kahena Kunze. De Nederlandse Odile Van Aanholt en Annette Duetz zijn al zeker van de overwinning. In de 49er zakten Yannick Lefebvre en Tom Pelsmaekers twee plaatsen. De Belgen werden 13e, 16e en 8e vrijdag en bezetten de 29e plaats met 93 punten. Arthur De Jonghe en Jan Heuninck staan 61e (-7) nadat ze als eerste, 13e, 7e eindigden in de tweede groep. Ze tellen 153 punten. . Emma Plasschaert herpakt zich Emma Plasschaert is naar de 8e plek gestegen in de Trofeo Princesa Sofia. Ze eindigde als 10e en 3e in de Laser Radial-klasse.

Plasschaert telt nu 86 punten na 10 races. Eline Verstraelen werd 2 keer 11e en klimt naar de 54e plaats. De Canadese Sarah Douglas staat nog steeds ruim aan kop voor de Britse Hannah Snellgrove (41) en de Griekse Vasileia Karachaliou (42).

In de ILCA 7 steeg Wannes Van Laer naar plaats 23 nadat hij 26e en 24e werd. De Belg heeft momenteel 163 punten. William De Smet werd 27e en 30e en telt 171 punten.

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts (49erFX) stegen van de 5e naar de 3e plaats. De Belgen hebben 4 punten achterstand op de Braziliaanse Martine Soffiatti Grael en Kahena Kunze. De Nederlandse Odile Van Aanholt en Annette Duetz zijn al zeker van de overwinning.

In de 49er zakten Yannick Lefebvre en Tom Pelsmaekers twee plaatsen. De Belgen werden 13e, 16e en 8e vrijdag en bezetten de 29e plaats met 93 punten. Arthur De Jonghe en Jan Heuninck staan 61e (-7) nadat ze als eerste, 13e, 7e eindigden in de tweede groep. Ze tellen 153 punten.

19:24 19 uur 24. Plasschaert blijft hangen, podium lijkt onhaalbaar. Met een 12e en 17e plaats heeft Emma Plasschaert geen terrein kunnen goedmaken in Mallorca. Ze blijft hangen op de 13e plaats, al staan ze kort bij elkaar boven haar. Toch lijkt de 4e plaats het hoogst haalbare, want de top 3 heeft zich al duidelijk afgescheiden. Aan de Canadese Sarah Douglas lijkt niets te doen. Wannes Van Laer is in de ILCA 7-categorie (Laser) na een 30e en een 40e plaats nu 27e. Hij sprong over William De Smet, die nu 29e staat. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts verloren één plaats in de 49erFX. Na een tiende, een tweede, een zesde en opnieuw een tiende plaats staan ze nu vijfde. Yannick Lefebvre en Tom Pelsmaekers zijn in de 49er 27e. Arthur De Jonghe en Jan Heuninck staan 68e. In de iQFOIL is Thomas Broucke 23e.

Wannes Van Laer is in de ILCA 7-categorie (Laser) na een 30e en een 40e plaats nu 27e. Hij sprong over William De Smet, die nu 29e staat. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts verloren één plaats in de 49erFX. Na een tiende, een tweede, een zesde en opnieuw een tiende plaats staan ze nu vijfde.

Yannick Lefebvre en Tom Pelsmaekers zijn in de 49er 27e. Arthur De Jonghe en Jan Heuninck staan 68e. In de iQFOIL is Thomas Broucke 23e.

07-04-2022 07-04-2022.

07-04-2022 07-04-2022. 19:19 19 uur 19. Plasschaert zakt weg. Baaldag voor Emma Plasschaert, die haar kansen op een podiumplaats in rook heeft zien opgaan door een diskwalificatie in de laatste race van de dag. Ook een 25e plaats in de race ervoor was niet echt een meevaller. Zo staat ze momenteel pas op de 13e plaats. In de ILCA7-klasse bij de mannen wisselden William Desmet en Wannes Van Laer weer van positie. Desmet staat nu 21e, Van Laer 28e. Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers wonnen met onder meer een 3e plaats in de laatste race van de dag heel wat plaatsen, goed voor de 27e plaats in de tussenstand. Arthur De Jonghe en Jan Heuninck blijven 71e. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts (49ers FX) deden het opnieuw uitstekend, onder meer met winst in de slotrace. In totaal blijven ze zo 4e. Thomas Broucke blijft in de IQFoil-klasse op de 21e plaats hangen.



In de ILCA7-klasse bij de mannen wisselden William Desmet en Wannes Van Laer weer van positie. Desmet staat nu 21e, Van Laer 28e.



Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers wonnen met onder meer een 3e plaats in de laatste race van de dag heel wat plaatsen, goed voor de 27e plaats in de tussenstand. Arthur De Jonghe en Jan Heuninck blijven 71e.



Isaura Maenhaut en Anouk Geurts (49ers FX) deden het opnieuw uitstekend, onder meer met winst in de slotrace. In totaal blijven ze zo 4e.



Thomas Broucke blijft in de IQFoil-klasse op de 21e plaats hangen.

06-04-2022 06-04-2022.

06-04-2022 06-04-2022. 19:55 19 uur 55. Plasschaert van 13 naar 8. Emma Plasschaert werd dinsdag 4e, 5e en 3e in de gele groep, waardoor ze van de 13e plaats naar de 8e plaats oprukt in de ILCA 6-klasse. Eline Verstraelen zakte weg naar de 54e plaats. De Canadese Sarah Douglas leidt. Ook Wannes Van Laer kon in de ILCA 7-klasse stijgen in het klassement, van 31 naar 28. William De Smet maakt de omgekeerde beweging en is nu 30e. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts openden in de 49er FX met een vierde plaats na drie races (eerste, vierde en dertiende). Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers staan na de eerste competitiedag 37e in de 49er, Arthur De Jonghe en Jan Heuninck startten niet (DNC). Thomas Broucke zakte na zeven races in de iQFOIL van plaats 13 naar 21.



Ook Wannes Van Laer kon in de ILCA 7-klasse stijgen in het klassement, van 31 naar 28. William De Smet maakt de omgekeerde beweging en is nu 30e.



Isaura Maenhaut en Anouk Geurts openden in de 49er FX met een vierde plaats na drie races (eerste, vierde en dertiende). Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers staan na de eerste competitiedag 37e in de 49er, Arthur De Jonghe en Jan Heuninck startten niet (DNC). Thomas Broucke zakte na zeven races in de iQFOIL van plaats 13 naar 21.

05-04-2022 05-04-2022.

05-04-2022 05-04-2022. 20:13 20 uur 13. Plasschaert opent met 13e plaats. Emma Plasschaert is haar zeilseizoen begonnen met een matige 13e plaats na dag 1 in Mallorca. De tweevoudige en regerende wereldkampioene werd zevende in de eerste race van de gele groep. Eline Verstraelen staat voorlopig 37e na een negentiende plaats in de gele groep. William De Smet is in de ILCA7 24e na een zesde en twaalfde plaats in zijn groep. Wannes Van Laer (zestiende en zevende) staat na dag één op de 31e positie. Er komen meer dan 700 zeilers uit een 50-tal verschillende landen aan de start van de Trofeo Princesa Sofia. Zaterdag 9 april worden de medailleraces gevaren.

11:32 11 uur 32. 11:30 11 uur 30. Met wereldkampioene Emma Plasschaert. In de ILCA 6-klasse komen 95 zeilsters in actie. Het olympische podium is niet aanwezig in Mallorca, de top 3 van het WK wel. Naast winnares Emma Plasschaert varen ook de Poolse zeilster Agata Barwinska (zilver) en Viktorija Andrulyte uit Litouwen uit. Op de Spelen in Tokio werd Plasschaert 4e.

Naast winnares Emma Plasschaert varen ook de Poolse zeilster Agata Barwinska (zilver) en Viktorija Andrulyte uit Litouwen uit.

Op de Spelen in Tokio werd Plasschaert 4e.

11:28 11 uur 28. Wereldkampioene Emma Plasschaert.