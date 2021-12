WK zeilen Laser Radial

De start van het WK zeilen is voor Emma Plasschaert en Eline Verstraelen met een dagje uitgesteld. Er was vandaag te weinig wind in Oman en dus bleven de boten aan wal.

16 uur 37. WK eindigt maandag. Voor de 28-jarige Emma Plasschaert, nummer twee op de wereldranglijst, is dit haar eerste grote wedstrijd na de Olympische Spelen in Tokio waar ze net naast de medailles greep. Op het WK in 2020 in Melbourne eindigde de Gentse als negende. Twee jaar eerder won ze goud in het Deense Aarhus. De 18-jarige Eline Verstraelen (nummer 73 van de wereldranglijst) nam dit jaar reeds deel aan het EK waar ze als 34e eindigde, het WK van 2020 heeft ze niet gevaren. De Belgische vrouwen komen in actie in een vloot van 64 zeilsters uit 31 landen. Met de Deense olympisch kampioene Anne-Marie Rindom en nog elf andere olympische zeilsters is er een hoog niveau verzekerd. De Nederlandse regerend wereldkampioene Marit Bouwmeester neemt dit jaar niet deel aan het WK. Dagelijks staan er twee races op het programma tot het einde van het WK, er wordt overigens geen medaillerace gevaren. Het toernooi eindigt maandag 6 december. Het WK stond aanvankelijk deze zomer in het Amerikaanse Houston geprogrammeerd, maar werd geannuleerd. .