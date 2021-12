WK zeilen: Emma Plasschaert maakt tuimeling naar plaats acht

14:05 14 uur 05. Plasschaert zakt op zondag van drie naar acht. Emma Plasschaert is op de vierde dag op het WK zeilen van de derde naar de achtste plaats gezakt. Eline Verstraelen schuift één plaats op en is nu 36e. Plasschaert kwam in de twee regatta's van de dag niet verder dan een 25e en een 20e plaats. De leiding is nog steeds in handen van de Poolse Agata Barwinska (53 punten), maar zij ziet olympisch kampioene Anne-Marie Rindom (51 punten) steeds dichterbij sluipen. Dagelijks staan er twee races op het programma tot het einde van het WK, er wordt overigens geen medaillerace gevaren. Het toernooi eindigt maandag. . Plasschaert zakt op zondag van drie naar acht Emma Plasschaert is op de vierde dag op het WK zeilen van de derde naar de achtste plaats gezakt. Eline Verstraelen schuift één plaats op en is nu 36e. Plasschaert kwam in de twee regatta's van de dag niet verder dan een 25e en een 20e plaats. De leiding is nog steeds in handen van de Poolse Agata Barwinska (53 punten), maar zij ziet olympisch kampioene Anne-Marie Rindom (51 punten) steeds dichterbij sluipen. Dagelijks staan er twee races op het programma tot het einde van het WK, er wordt overigens geen medaillerace gevaren. Het toernooi eindigt maandag.

05-12-2021

16:55 16 uur 55. Plasschaert van 1 naar 3. Met een 10e en 11e plaats heeft Emma Plasschaert haar koppositie op het WK moeten afstaan aan de Poolse Barwinska. De verschillen zijn wel nog altijd klein, waardoor het goud nog altijd tot de mogelijkheden behoort, al moet Plasschaert ook vrezen voor de vrouwen die achter haar staan. Eline Verstraelen kon een paar plaatsjes goedmaken, dankzij een 21e en 38e plaats. Ze staat nu 38e.



Eline Verstraelen kon een paar plaatsjes goedmaken, dankzij een 21e en 38e plaats. Ze staat nu 38e.

04-12-2021

20:09 20 uur 09. Plasschaert aan de leiding. Na haar 3e plaats in regatta 1 won Emma Plasschaert regatta 2. Daarmee rukte de wereldkampioene van 2018 op naar de koppositie. Met een totaal van 16 punten, het slechtste resultaat valt telkens weg, telt de nummer 4 van Tokio 1 punt minder dan de Duitse Julia Büsselberg. De Poolse Agata Barwinska volgt op 2 punten. De Deense olympische kampioene Anne-Marie Rindom komt voorlopig niet verder dan de 11e plaats met 31 punten. Titelverdedigster Marit Bouwmeester is er dit jaar niet bij in Oman.



Met een totaal van 16 punten, het slechtste resultaat valt telkens weg, telt de nummer 4 van Tokio 1 punt minder dan de Duitse Julia Büsselberg. De Poolse Agata Barwinska volgt op 2 punten.



De Deense olympische kampioene Anne-Marie Rindom komt voorlopig niet verder dan de 11e plaats met 31 punten. Titelverdedigster Marit Bouwmeester is er dit jaar niet bij in Oman.

03-12-2021

20:01 20 uur 01. Verstraelen rukt op na knappe 4e plaats. Op dag 2 van het WK rukte Eline Verstraelen op van de 56e naar de 41e stek. De 18-jarige werd knap 4e in de eerste regatta van de dag, goed voor plaats 34, maar kreeg wel een valse start te incasseren in de tweede. Daardoor zakte ze terug naar 41. Ze telt zo 103 punten.

16:19 16 uur 19. Eline Verstraelen laat van zich horen op het WK.

16:17 16 uur 17. Knappe race van Eline Verstraelen. De jonge zeilster Eline Verstraelen (18) deed het erg knap in race 3. Ze eindigde in het zog van Emma Plasschaert als 4e. Na een 44e en een 55 plaats in race 1 en 2 ligt Verstraelen in 34e positie in de tussenstand.

Na een 44e en een 55 plaats in race 1 en 2 ligt Verstraelen in 34e positie in de tussenstand.

16:11 16 uur 11. Emma Plasschaert 7e na 3 races. Vandaag hebben de zeilers wel kunnen racen in Oman. Emma Plasschaert miste haar start, maar na 3 races komt ze toch de top 10 binnen. De nummer 4 van de Olympische Spelen ligt in 7e positie. Na een teleurstellende 29e plaats in race 1 deed ze beter in race 2 met een 12e plaats en nog beter in race 3. Daarin finishte Plasschaert als 3e, na leidster Julia Büsselberg uit Duitsland en de Française Louise Cervera.

Na een teleurstellende 29e plaats in race 1 deed ze beter in race 2 met een 12e plaats en nog beter in race 3. Daarin finishte Plasschaert als 3e, na leidster Julia Büsselberg uit Duitsland en de Française Louise Cervera.

15:01 15 uur 01. Emma Plasschaert in actie in de Golf van Oman.

15:00 15 uur . Emma Plasschaert tuigt haar boot op, vandaag kan ze wel zeilen.

02-12-2021

16:35 16 uur 35. Boten blijven aan wal. De start van het WK zeilen is voor Emma Plasschaert en Eline Verstraelen met een dagje uitgesteld. Er was vandaag te weinig wind in Oman en dus bleven de boten aan wal.

16:34 Er wordt vandaag niet gezeild in Oman:. 16 uur 34. Er wordt vandaag niet gezeild in Oman:

01-12-2021

16:39 16 uur 39. Emma Plasschaert trekt haar campagne richting Parijs 2024 op gang met het WK in Oman.