08:38 08 uur 38. Zweeds gevaar. In de strijd om het brons is de Zweedse Josefin Olsson, die die derde plek momenteel bezet, Plasschaerts grootste concurrente. Zij moet minstens twee plaatsen achter Emma finishen, opdat de Belgische haar nog kan onttronen. Voorlopig is dat niet het geval, want de Zweedse zeilt in Emma's slipstream. Ei zo na is er zelfs een aanvaring!

08:35 08 uur 35. Goed begonnen, is half gewonnen? Het is nog heel vroeg, maar Plasschaert is wel uitstekend begonnen. In aanloop naar de eerste boei leidt de Oostendse het pak. De Deense leidster Rindom zeilt vijfde, de Nederlandse titelverdedigster Bouwmeester negende. De linkerkant lijkt de place to be!

08:33 08 uur 33. Plasschaert is heel gretig. Enkele zeilsters flirten met een valse start. Ook Emma Plasschaert is wel heel gretig gestart, maar het lijkt erop dat het de Italiaanse is die iets te voortvarend was. Zij wordt dan ook zonder pardon gediskwalificeerd.

08:32 08 uur 32. Als Emma kans wil maken op een medaille, moet ze eigenlijk sowieso in de top 3 finishen. Commentator Geert Heremans.

08:31 08 uur 31. Zeilers naar de start. Binnen luttele minuten is het van dattum: de medaillerace bij de vrouwen in de Laser Radial-klasse. Emma Plasschaert staat momenteel op de vijfde plaats, op 4 punten van de derde plek en op 8 punten van de tweede plek.

02:15 02 uur 15. Emma staat heel dicht in het klassement. Brons is binnen handbereik en zilver kan ook nog. Evi Van Acker.

02:12 02 uur 12. Emma Plasschaert eindigt sowieso in de top 8. Een olympisch diploma bij haar debuut is al een mooie prestatie. Ex-zeilster Evi Van Acker.

02:07 02 uur 07. Olympische Spelen Brons kan nog voor Plasschaert na mindere dag, drama voor leidster Rindom