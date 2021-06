Emma Plasschaert beleeft een mindere dag op het IJsselmeer

17:48 17 uur 48. Bij de mannen zakte Wannes Van Laer (36 punten) van de 25e naar de 27e plaats. Hij werd 12e en 13e. De Brit Lorenzo Brando Chiavarini (8 ptn) blijft leider. . Bij de mannen zakte Wannes Van Laer (36 punten) van de 25e naar de 27e plaats. Hij werd 12e en 13e.

Emma Plasschaert heeft haar goede start niet kunnen bevestigen. De olympische zeilster zakte van de 2e naar de 15e plaats. De wind liet het wat afweten en dat speelde in het nadeel van Plasschaert. In de 3e regatta eindigde ze als 36e (een resultaat dat voorlopig niet meetelt) en in de 4e als 31e. Gisteren zeilde de wereldkampioene van 2018 naar een 3e en een 9e plaats.

De wind liet het wat afweten en dat speelde in het nadeel van Plasschaert. In de 3e regatta eindigde ze als 36e (een resultaat dat voorlopig niet meetelt) en in de 4e als 31e. Gisteren zeilde de wereldkampioene van 2018 naar een 3e en een 9e plaats.

In de tussenstand heeft Plasschaert 43 punten. Dat zijn er 31 meer dan de Française Marie Barrue, die op kop staat.

Olympisch kampioene Marit Bouwmeester kende net als Plasschaert een mindere dag (38e en 20e) en zakte van de 3e naar de 9e plaats (34 punten).

De jonge Belgische Eline Verstraelen (48e en 28e) moest een plaats inleveren en is nu 42e met 99 punten.

Plasschaert, al zeker van een olympisch ticket, eindigde als derde en negende. Met twaalf punten moet ze alleen de Française Marie Barrue (4 ptn) voor zich dulden. De Nederlandse olympisch kampioene Marit Bouwmeester (14 punten) staat derde. Eline Verstraelen volgt na een 23e en 48e plaats met 71 punten op de 41e positie. In de Laser bij de mannen is Wannes Van Laer na twee races 25e. Hij werd woensdag veertiende en elfde. De Brit Lorenzo Brando Chiavarini (7 ptn) is de eerste leider.

De Laser Radial met Emma Plasschaert en Eline Verstraelen pakt uit met een zeer sterk deelnemersveld van 69 zeilsters. Op wereldkampioene Anne-Marie Rindom na, tekent bijna de hele wereldtop present.

In de Laser Standard neemt Wannes Van Laer het op tegen meer dan 80 zeilers, onder wie 12 Tokio-olympiërs.



Van Belgische kant gaat alleen Plasschaert naar Tokio.

Voor het eerst sinds de coronapandemie wordt er opnieuw om de wereldbeker gezeild. Medemblik in Nederland is de locatie. 8 van de 10 olympische klassen komen in actie. Voor de veiligheid is de Allianz Regatta opgedeeld in 2 weken (2-6 juni) en 9-13 juni. Er doen 3 Belgen mee, zij komen in actie in de 1e week. Laser Radial: Emma Plasschaert en Eline Verstraelen Laser: Wannes Van Laer

Voor de veiligheid is de Allianz Regatta opgedeeld in 2 weken (2-6 juni) en 9-13 juni. Er doen 3 Belgen mee, zij komen in actie in de 1e week.

Laser Radial: Emma Plasschaert en Eline Verstraelen

Laser: Wannes Van Laer