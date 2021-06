Emma Plasschaert begint uitstekend aan wereldbekermanche zeilen in Medemblik

Eline Verstraelen volgt na een 23e en 48e plaats met 71 punten op de 41e positie. In de Laser bij de mannen is Wannes Van Laer na twee races 25e. Hij werd woensdag veertiende en elfde. De Brit Lorenzo Brando Chiavarini (7 ptn) is de eerste leider.

22 uur 17. Plasschaert opent uitstekend in Medemblik. Plasschaert, al zeker van een olympisch ticket, eindigde als derde en negende. Met twaalf punten moet ze alleen de Française Marie Barrue (4 ptn) voor zich dulden. De Nederlandse olympisch kampioene Marit Bouwmeester (14 punten) staat derde. Eline Verstraelen volgt na een 23e en 48e plaats met 71 punten op de 41e positie. In de Laser bij de mannen is Wannes Van Laer na twee races 25e. Hij werd woensdag veertiende en elfde. De Brit Lorenzo Brando Chiavarini (7 ptn) is de eerste leider. De Allianz Regatta duurt tot 13 juni. .

15 uur 56. Wereldtop. De Laser Radial met Emma Plasschaert en Eline Verstraelen pakt uit met een zeer sterk deelnemersveld van 69 zeilsters. 23 van hen zijn geplaatst voor Tokio, de volledige top 15 van het WK is grotendeels aanwezig. In de Laser Standard neemt Wannes Van Laer het op tegen meer dan 80 zeilers, onder wie 12 Tokio-olympiërs. Van Belgische kant gaat alleen Plasschaert naar Tokio. .

15:53

15 uur 53. Allianz Regatta is wereldbeker met 3 Belgen. Voor het eerst sinds de coronapandemie wordt er opnieuw om de wereldbeker gezeild. Medemblik in Nederland is de locatie. 8 van de 10 olympische klassen komen in actie. Voor de veiligheid is de Allianz Regatta opgedeeld in 2 weken (2-6 juni) en 9-13 juni. Er doen 3 Belgen mee, zij komen in actie in de 1e week. Laser Radial: Emma Plasschaert en Eline Verstraelen Laser: Wannes Van Laer .