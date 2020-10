Emma Plasschaert trappelt voorlopig ter plaatse op het EK zeilen

18:25 18 uur 25. Plasschaert nog net in de top 10. Emma Plasschaert is vrijdag van de vijfde naar de achtste plaats gezakt op de tweede dag van het EK zeilen Laser Radial in Gdansk (Polen). Plasschaert, vorig jaar derde op het EK in Porto, werd vierde en vijfde in de regatta's van de dag en telt voorlopig veertien punten. Titelhoudster Anne-Marie Rindom domineert het EK voorlopig. De Deense won, net als donderdag, de twee regatta's van de dag en leidt met een perfect rapport van drie punten. . Plasschaert nog net in de top 10 Emma Plasschaert is vrijdag van de vijfde naar de achtste plaats gezakt op de tweede dag van het EK zeilen Laser Radial in Gdansk (Polen). Plasschaert, vorig jaar derde op het EK in Porto, werd vierde en vijfde in de regatta's van de dag en telt voorlopig veertien punten. Titelhoudster Anne-Marie Rindom domineert het EK voorlopig. De Deense won, net als donderdag, de twee regatta's van de dag en leidt met een perfect rapport van drie punten.





William De Smet staat op de rand van de top 10.

William De Smet heeft 2 plaatsen gewonnen. In de tussenstand is hij 11e na een zevende en vijfde plaats vrijdag. De Smet telt 21 punten. Wannes Van Laer zakte terug van de 20e naar de 46e plaats, met 57 punten. Hij werd op de tweede dag 12e en 23e. De Kroaat Filip Jurisic leidt met zeven punten.

Wannes Van Laer zakte terug van de 20e naar de 46e plaats, met 57 punten. Hij werd op de tweede dag 12e en 23e. De Kroaat Filip Jurisic leidt met zeven punten.

Emma Plasschaert heeft geen geweldige eerste dag achter de rug. Ze begon haar EK met een 7e plaats, maar kan dankzij een 5e plaats in de 2e race van de dag toch oprukken naar een voorlopig 6e plaats. Met de Deense Rindom, Noorse Host en de Nederlandse Bouwmeester heeft zich al een koptrio van de concurrentie losgerukt.

Wannes Van Laer

William Desmet heeft zich na de eerste dag in de brede subtop genesteld (13e), na een 9e en 12e plaats. Wannes Van Laer vaart in de middenmoot (50e), na een 27e en 22e plaats.

Voor Emma Plasschaert heeft de coronacrisis niet alleen impact op haar professionele leven, ook privé begint het te wegen. Ze heeft een relatie met de Australische zeiler Matt Wearn. "Ik heb hem al een halfjaar niet meer gezien."

"Hij is in Australië aan het trainen. Het aantal besmettingen ligt daar laag en ze willen zoveel mogelijk buitenlanders weren. Maar normaal zou ik dit najaar toch naar daar kunnen gaan."

"Ik voel me goed en ik heb er vooral zin in, zoals elke topsporter die heel lang alleen maar heeft kunnen trainen", vertelt Emma Plasschaert daags voor het EK. Plasschaert is het speerpunt van de Belgische ploeg en de medaillehoop. "De voorbije twee keer pakte ik brons. Ik hoop natuurlijk op hetzelfde of beter. Maar eigenlijk is het resultaat deze week niet belangrijk. We willen vooral kijken waar we staan en wat we nog moeten bijschaven met het oog op de Spelen. Maar uiteraard zou een medaille heel mooi zijn om dit jaar toch goed af te sluiten."

