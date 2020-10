Emma Plasschaert staat virtueel op het EK-podium

19:05 19 uur 05. De Smet wordt 6e. In de Laser Standard-categorie rukt William De Smet op naar de 6e plaats in de eerste regatta's van de Golden Fleet. De Smet werd 11e en 26e in de regatta's van de dag. Dat laatste resultaat valt als voorlopig slechtste resultaat weg. De Antwerpenaar telt 57 punten. Wannes Van Laer is voorlopig 34e. De Brit Michael Beckett leidt met 22 punten, voor zijn landgenoot Elliot Hansen (38,3). . De Smet wordt 6e In de Laser Standard-categorie rukt William De Smet op naar de 6e plaats in de eerste regatta's van de Golden Fleet.



De Smet werd 11e en 26e in de regatta's van de dag. Dat laatste resultaat valt als voorlopig slechtste resultaat weg. De Antwerpenaar telt 57 punten. Wannes Van Laer is voorlopig 34e.



De Brit Michael Beckett leidt met 22 punten, voor zijn landgenoot Elliot Hansen (38,3).

19:05 19 uur 05. De Deense Anne-Marie Rindom blijft op kop met 11 punten, 9 meer dan de Poolse Agata Barwinska. De Nederlandse Marit Bouwmeester (37 ptn) viel van het podium. De tweede Belgische, Isabelle Dompas, is nog steeds 106e met 292 punten.

19:01 19 uur 01. Plasschaert wipt naar 3. Emma Plasschaert is op de vierde dag opgeschoven van de 4e naar de 3e plaats. Onze landgenote, de voorbije twee jaar goed voor brons op het EK, eindigde 4e en 6e. Ze telt in totaal 31 punten. De finales zijn in Gdansk intussen begonnen. Er resten de zeilsters in het Poolse Gdansk nog vier regatta's: 2 op maandag en 2 op dinsdag.



De finales zijn in Gdansk intussen begonnen. Er resten de zeilsters in het Poolse Gdansk nog vier regatta's: 2 op maandag en 2 op dinsdag.



20:00 20 uur . De Smet haalt Gold Fleet. Bij de mannen staat William De Smet nog steeds op de 11e plek: hij mag dus deelnemen aan de Gold Fleet, die de laatste 3 wedstrijddagen nog 6 reeksen zeilt. Wannes Van Laer staat op een 43e plek.

19:57 19 uur 57. Plasschaert rukt op naar de 4e plek. Emma Plasschaert is op het EK opgeklommen naar de vierde plek en mag weer dromen van een medaille. Met een 11e en een 4e plek op de twee regatta's van de dag maakte ze een grote sprong in het klassement, aangezien alleen het beste resultaat telt. Maar Plasschaert moet nog een kloofje goedmaken om op het podium te eindigen. De Deens Anne Marie Rindom staat stevig aan de leiding met 10 punten, dankzij 2 tweede plaatsen. De Nederlandse wereldkampioene Marit Bouwmeester (17 punten) en de Poolse Agata Barwinska (18 punten) kunnen wel nog worden bijgehaald.

18:25 18 uur 25. Plasschaert nog net in de top 10. Emma Plasschaert is vrijdag van de vijfde naar de achtste plaats gezakt op de tweede dag van het EK zeilen Laser Radial in Gdansk (Polen). Plasschaert, vorig jaar derde op het EK in Porto, werd vierde en vijfde in de regatta's van de dag en telt voorlopig veertien punten. Titelhoudster Anne-Marie Rindom domineert het EK voorlopig. De Deense won, net als donderdag, de twee regatta's van de dag en leidt met een perfect rapport van drie punten.





18:24 18 uur 24. William De Smet staat op de rand van de top 10.

18:23 18 uur 23. De Smet op de rand van de top 10. William De Smet heeft 2 plaatsen gewonnen. In de tussenstand is hij 11e na een zevende en vijfde plaats vrijdag. De Smet telt 21 punten. Wannes Van Laer zakte terug van de 20e naar de 46e plaats, met 57 punten. Hij werd op de tweede dag 12e en 23e. De Kroaat Filip Jurisic leidt met zeven punten.

Wannes Van Laer zakte terug van de 20e naar de 46e plaats, met 57 punten. Hij werd op de tweede dag 12e en 23e. De Kroaat Filip Jurisic leidt met zeven punten.